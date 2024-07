VOX Ávila comparte la ruptura con el PP y apela al trabajo

VOX Ávila comparte y asume la decisión adoptada la semana pasada por el Comité Ejecutivo Nacional de VOX de romper los pactos autonómicos con el PP, lo que en la práctica supuso la salida de la formación de Abascal del Gobierno de Castilla y León, entre otros. Desde la provincia el presidente, Juan Saborido, y el procurador en las Cortes por Ávila, José Antonio Palomo, cerraron filas con la dirección nacional y respaldaron una medida que alejan de supuestos motivos electorales y que enmarcan en la coherencia del partido con la palabra dada y con su electorado. En este sentido, aseguran que continuarán con el trabajo que han venido realizando, ahora en la oposición, y creen que el tiempo les dará la razón.

Juan Saborido lo tiene claro. En declaraciones a Diario de Ávila, reconoció que fue una decisión «difícil de tomar», pero «muy meditada» y que se enmarca en «el motivo que nos mueve a la gente de VOX, que es el compromiso con España». Así, afirmó que la medida de romper con el PPfue «la adecuada», desde su convicción de que «se han incumplido los pactos de gobierno con el PP», dado que uno de ellos era «promover una inmigración ordenada y esto no lo es». Así, insistió en que no están en contra de la inmigración, sino de «una inmigración desordenada», y ahí «hay que poner pie en pared», dijo, para defender que el dinero «hay que invertirlo en oportunidades para los jóvenes españoles, y no en los menas» porque su llegada «suele traer delincuencia e inseguridad y nadie los quiere cerca». En este punto criticó la postura del PP, llegando a hablar de «traición de Feijóo» por su acercamiento al PSOE de Sánchez siguiendo «la orden de Europa» y calificándole de un partido «flojo» en la política migratoria.

Sobre la decisión de algún consejero de quedarse en el Gobierno autonómico, aseguró que no la comparte y que él se hubiera ido porque «hay que ser consecuente» con la palabra dada. Yen cuanto a la posible repercusión para su partido destacó las adhesiones de muchos afiliados y señaló que, de hecho, este lunes había recibido «dos altas nuevas», para rozar los 480.

VOX Ávila comparte la ruptura con el PP y apela al trabajo - Foto: Isabel GarcíaEl procurador de VOX Ávila, por su parte, también comparte la decisión del comité nacional, aunque reconoció que le «sorprendió un poco», sobre la base de que «la inmigración en la provincia de Ávila y Castilla y León todavía no es un problema grave como puede serlo ya en otros territorios, pero había que frenarlo». Así, relacionó la medida con la obligación de «estar con nuestro electorado y no defraudarles. Es lo que dijimos que íbamos a hacer y lo hicimos», señaló.

En cuanto a la ruptura del Gobierno autonómico cree que no afectará al rumbo del grupo parlamentario de VOX, que «está unido. Se ha trabajado mucho y muy duro en estos dos años para poner en marcha medidas y proyectos, algunos para Ávila, y seguiremos en esa línea, aunque ahora en una oposición contundente y coherente», indicó Palomo, quien cree que la provincia no se verá afectada porque espera que el PP siga cumpliendo sus compromisos.

Sobre la división de los consejeros que quisieron quedarse dijo que les entiende, «sobre todo en lo personal», y quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los afiliados porque «vamos a trabajar igual».