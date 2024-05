El presidente de la Junta de Castilla yLeón y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido en la localidad abulense de Las Navas del Marqués el voto para su partido en las Elecciones Europeas a «los socialistas contrarios a los ataques a la Constitución», y ha llamado a «la concentración de apoyos en el Partido Popular para alcanzar una mayoría contundente».

Mañueco ha participado en un acto junto a la alcaldesa de Las Navas, María del Mar Díaz; la portavoz del PP en el Senado, Alicia García; y el presidente del PP de Ávila, Carlos García, y en su intervención ha comentado que «en estas elecciones hay que enseñar la puerta de salida a Sánchez, y para ello sólo hay un partido capaz de hacerlo, que es el Partido Popular. Lo que no sea votar al PP es dar un balón de oxígeno a Sánchez», y por eso ha pedido «concentrar el voto en el PP», dirigiéndose «a nuestros votantes, a los que alguna vez votaron al PP, y se lo pido también a los votantes socialistas que les parece una auténtica aberración esto que ha ocurrido con la Ley de la Amnistía, que es un ataque a la Constitución y a los jueces».

Yes que Mañueco afirma que «la victoria no es suficiente. Necesitamos el mayor número de votos posible para una victoria contundente, por goleada, que diga que Ávila no va fallar y Castilla yLeón tampoco, y vamos a ser el pilar fundamental de la victoria del PP en España», mostrándose seguro de que «Castilla y León va a estar a la altura de lo que necesita Europa y España».

El presidente regional aseguró que de cara al próximo 9 de junio, «es importante que unamos nuestras fuerzas para decir no a los privilegios de unos pocos y para acabar con los desprecios a Ávila y a Castilla y León».

«Lo que queremos para Europa son las políticas útiles y eficaces de los gobiernos en donde está el PP», porque, «con Teresa Ribera, Sánchez y el socialismo no hay futuro para Ávila ni para Castilla yLeón», afirmó.

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, participó en el acto electoral celebrado en Las Navas, en donde avisó que «estas Elecciones Europeas marcan un antes y después en España y en Europa» y espera que sean «la respuesta a la amnistía, mentiras y corrupción del sanchismo».

García pidió «apoyo a un proyecto de convivencia y libertad que es lo que representa el PP», porque «nos jugamos que Europa sea la respuesta a los problemas de los españoles que el sanchismo ha olvidado».

La política popular considera que «estamos ante un Gobierno débil, que ni legisla ni gobierna», porque «Sánchez es un presidente abandonado por sus socios que pone de manifiesto su incompetencia».

Ante lo que considera como un «Gobierno de corrupción y división del PSOE, el PP defiende un proyecto de unidad, democracia y libertad frente a uno de división, censura y corrupción» dijo, por lo que pidió el voto para su partido, ya que «queremos un gobierno de consenso y por eso el 9-J vamos a decir basta ya de mentiras y de corrupción, votando por la libertad frente a un presidente que sólo quiere que se hable de sí mismo y nosotros sólo queremos que se hable de los españoles».

García pidió la dimisión de Óscar Puente por los casos de corrupción en su ministerio y recordó la investigación a la esposa del presidente del Gobierno.