Si hay un partido y a un rival al que le tiene 'ganas' Evaristo Pérez, en el mejor sentido de la expresión, es éste. Sábado de baloncesto en el CUMCarlos Sastre –19,00 horas– y visita del Estudiantes Lugo Río de Galicia, el primer rival que ganó a los verderones (77-66) esta temporada en una de esas tardes que dejan mal cuerpo por las sensaciones con las que se acaba el partido que por el luminoso con el que se termina. Ha sido una 'espinita' que le ha quedado al técnico palentino y que ha recordado en alguna que otra ocasión. «Fue un partido que no me gustó nada cómo lo afrontamos.Era el primer desplazamiento complicado que hacíamos y no es que pagáramos la novatada, dado que ya sabíamos a lo que íbamos, pero es verdad que no nos dejó buenas sensaciones a nadie». De aquello hace una vuelta.

Ahora, después de dos victorias consecutivas –Universidad de Oviedo y Caja Rural de Zamora– y el paso adelante en la clasificación, las sensaciones en el vestuario «son buenas. Los jugadores están mentalizados» analiza el técnico del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, para medirse a un rival «que nos va a poner en dificultades».Tiene muy claro Evaristo Pérez que su rival «es uno de los equipos que mejor baloncesto hace dadas sus características y herramientas».Un equipo «que comparte muy bien el balón, que corre muy bien a toda la pista, que abre muchos espacios.Me sorprende algunos de los resultados negativos que han tenido pero son un equipo de buen baloncesto». Un equipo muy 'democrático' en su juego, para bien o para mal.Nadie se impone sobre nadie a la hora de ser referentes, aunque bien podrían hacerlo Alejandro Rodríguez y el portugués Gonçalo Neves, dos de sus principales baluartes.

Una noche en la que lo primero es ganar. «No hemos hablado a lo largo de esta semana del average. Vamos a ir a por la victoria sabiendo que no va a ser fácil.Es un partido de defender mucho y bien.Si no lo hacemos así nos pueden plantear muchas dificultades. La victoria es prioritario. No va a determinar la necesidad ni la obligación de conseguir el basketaverage».