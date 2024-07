El sector de las ambulancias de Castilla y León ha dicho basta. El sindicato mayoritario CGT (Confederación General de Trabajadores) anuncia una huelga indefinida a partir del 10 de julio si no se solventan las reivindicaciones de 3.000 trabajadores de Castilla y León, más de 250 de ellos de la provincia de Ávila. Antes, el próximo viernes está convocada una manifestación ante la Consejería de Sanidad en Valladolid para denunciar los graves incumplimientos del contrato que la empresa HT Group recibió de la Junta de Castilla y León.

El origen de todo el conflicto se encuentra en la firma del nuevo convenio laboral del año 2022 por parte de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que, dos años después, han desaparecido del sector en casi todas las provincias por culpa de ese acuerdo. «El 84% de la plantilla estuvo en contra de aquel convenio porque nos bajaba el sueldo. Ese convenio nos ha sumido en la pobreza, porque estamos con salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional», afirma Juan Bernabé, presidente del Comité de Empresa de Ambulancias de Ávila y secretario general de la Coordinadora Regional del Transporte Sanitario de CGT en Castilla y León. Pero, si casi todos los empleados eran contrarios a ese convenio, ¿por qué se firmó? Juan lo explica: «Hubo presiones por parte de la empresa para que se firmara. Además, un sindicato nos vendió y aceptó ese convenio por sus propios intereses, no por el beneficio de los trabajadores».

Aquello no solo fue un mazazo, sino una traición para los empleados, muchos afiliados a aquella organización. Y todo después de todas las penurias que sufrieron durante la crisis del Covid. «Nosotros vivimos la pandemia en primera fila, fuimos los primeros que estuvimos en la calle soportando lo más duro de la pandemia. Y, a cambio, nos pagan con una bajada de sueldo», se lamenta Juan. Recuerda que el resto de profesiones de primera necesidad recompensaron a sus empleados con incrementos salariales. Es el caso de los profesionales de los supermercados, quienes obtuvieron una compensación económica (la llamada 'paga Covid') de 600 euros en el 2022. «A nosotros nos dieron una paga de 400 euros en el 2023. Es decir, tuvimos una paga, que casi no cobramos, inferior y más tarde», se queja.

Y todo por no estar considerados como trabajadores sociosanitarios, una de sus grandes reivindicaciones (están en negociaciones con la Federación Sanitaria de CGT para conseguirlo), junto con la subida salarial y el cumplimiento de los procedimientos en materia de prevención de riesgos y seguridad. A este respecto, Juan asegura que varios compañeros suyos siguen sin recibir su equipo de protección individual (EPI) después de un año de espera.

El sector de las ambulancias mantiene contactos con la empresa para suprimir el actual convenio, cuya fecha de vencimiento es 2026. No obstante, Juan augura que podría prorrogarse durante algún año más. Pero los trabajadores no están por la labor de aguantar más. «No podemos soportar estas tablas salariales ni siquiera más allá de este año 2024», afirma Juan Bernabé. Una diferencia económica inverosímil: los trabajadores no llegan al SMI mientras que la empresa HTGroup se envolsa un jugoso contrato de 463 millones de euros gracias al convenio. Y todo bajo el beneplácito de la Junta, que se lava las manos. La situación para los empleados es insostenible y por eso van a la huelga. Se avecina un verano conflictivo y de negociaciones.