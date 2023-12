Desde que en el mes de agosto pasado On The Go tuviese su estreno mundial en Suiza, en el Festival Internacional de Locarno en la sección Cineasti del Presente, este largometraje dirigido, escrito y protagonizado por la actriz y cantante abulense Julia de Castro ha conocido un camino de éxitos en forma de premios y otros tipos de reconocimientos.

Tras aquel arranque, que significó ya un éxito porque el de Locarno es un festival prestigioso que es bastante exigente a la hora de seleccionar los trabajos que allí se presentan al que se añadió la consecución de la Mención Especial del Jurado Joven (y donde las críticas internacionales fueron muy buenas y sirvieron para que se comprase la cinta para estrenarla en cines distribuidoras de Taiwan, Austria, Alemania, Suiza y Francia), la película pasó por Canadá (VIFF Vancouver Film Festival compitiendo en Sección oficial), donde los organizadores tuvieron que ampliar los pases por la demanda del público, y por Australia (AFF Adelaine Film Festival), cita a la que la misma Julia ha comentado que se acercó "comprobando el entusiasmo con el que los australianos recibían esta película española".

Durante el mes de noviembre el film fue proyectado en cinco festivales más. Su estreno nacional fue en Valladolid, en la sección Punto de Encuentro de la Seminci, donde obtuvo una Mención Especial Espiga Arco Iris, y pasó luego por el 61 Festival Internacional de Cine de Gijón (FIXS), donde obtuvo tres premios: Mejor largometraje español, mejores directoras y premio DCP De Luxe.

En París ganó el gran premio del jurado compitiendo en sección oficial en el Festival Chéries Chéris. Pasó también por Madrid, siendo programado por dos encuentros que querían tenerlo en su cartel: Festival Margenes, en la sección Escaner, y Lesgai, en sección oficial. Por último, On The Go estuvo en el Festival de Sevilla, en la sección Nuevas Olas.

On The Go es una delirante road movie llena de música que aborda, desde una perspectiva heterodoxa, la cuestión de la maternidad... y la no maternidad. Su protagonista es Milagros, una mujer que estira una juventud sin preocupaciones en sus últimos años de fertilidad, mientras que Jonathan busca consuelo al abandono de su adicción a una web de citas entre hombres. Milagros escapa de una cita para la inseminación monoparental y Jonathan provoca el encuentro con un amor de su infancia, y a partir de ese momento la carretera y la amistad alivian la desorientación que provoca a estas dos amigas la engañosa libertad de principios de siglo XXI.