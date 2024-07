La velocidad, detrás de una de cada cuatro muertes al volante

'No corras, no bebas, no cambies de ruedas'. Ése es el lema de la campaña de control que la Dirección General de Tráfico está desarrollando para concienciar a los conductores de respetar los límites de velocidad y no consumir alcohol y drogas. Un año más esta campaña se desarrolla en colaboración con la asociación Aspaym y de sus voluntarios, lesionados medulares encargados de informar a los conductores los riesgos de correr al volante o conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. «No merece la pena correr porque las consecuencias son graves: quedarte en una silla de ruedas o incluso perder la vida», apuntaba Ángel de Propios, presidente de Aspaym Castilla y León, para concienciar a los conductores de los riesgos de pisar el volante más de lo permitido.

«El número de accidentes con víctimas mortales se incrementa cuando la velocidad es mayor», aseguraba por su parte partiendo de los datos de accidentes el jefe provincial de la DGT en Ávila, Santiago Izquierdo, que apuntaba que en las carreteras abulenses detrás de uno de cada cuatro accidentes con víctimas mortales está el exceso de velocidad que sumado a las distracciones al volante está detrás del 75 por ciento de las muertes en carretera.

«Vigilar los excesos de velocidad en carretera para evitar las consecuencias lesivas y la gravedad de las mismas» es, como señaló el jefe provincial de Tráfico de Ávila, el objetivo de esta campaña que cada verano pone en marcha la DGT en colaboración con Aspaym cuyos voluntarios cuentan en primera persona a los conductores los riesgos de no respetar la velocidad o conducir bajo la influencia del alcohol y que ese tipo de imprudencias están detrás de muchas lesiones medulares. «Las estadísticas dicen que los ingresos en hospitales de parapléjicos han subido por el exceso de velocidad al volante y por distracciones como el uso del whatsapp», aseguró De Propios antes de recordar a los conductores que «no merece la pena correr porque es mejor llegar cinco minutos tarde que no llegar».

«A los conductores les puede pasar lo mismo que a nosotros. Lo de a mí no me va a pasar hay que quitárselo de la cabeza porque esto le puede pasar a cualquier persona», contaba Diego García, delegado en Ávila de Aspaym desde su silla de ruedas a todos aquellos conductores que tras ser denunciados querían escucharle.

La campaña, que se llevará a cabo hasta el domingo en toda la región tanto en vías urbanas como interurbanas los tramos de riesgo asociados a la velocidad, así como aquellos puntos donde la circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad, insiste en «no corras, no bebas, no cambies de ruedas» para concienciar a los conductores de que el exceso de velocidad está relacionado con los accidentes de gravedad que en muchos casos dejan secuelas graves e incluso son mortales.

Aparte de los conductores que circulan a más velocidad de la permitida, en esta campaña sorprende que en torno al cinco por ciento de los conductores que a los que para la Guardia Civil dan positivo en alcohol o drogas, lo que ocurre a cualquier hora y día de la semana. Es más, este lunes, nada más ponerse en marcha la campaña, lo que tuvo lugar a las 10,00 horas en la N-110 a la altura de La Colilla, eran varios los conductores con resultado positivo en estos controles.

lesionados . Desde la DGT se hace un llamamiento a todos los conductores para que respeten los límites de velocidad, contribuyendo así a salvar vidas y reducir la siniestralidad en nuestras carreteras. Con ese fin, desde Tráfico se recuerda que llevar una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de los fallecidos en siniestros viales así como que a partir de 80km/h «es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello, mientras que a una velocidad de 30 km/h, el riesgo de muerte del peatón se reduce al 5 por ciento».

La velocidad, señalan igualmente desde la DGT, afecta el riesgo de verse involucrado en un accidente fundamentalmente porque «a mayor velocidad, es más difícil reaccionar a tiempo y prevenir un accidente». Además, la velocidad afecta a las lesiones consecuencia de un accidente teniendo en cuenta que «a mayor velocidad de impacto, se libera más energía al chocar con otro vehículo, usuario de la vía u obstáculo».

Y es que, se asegura desde la Dirección General de Tráfico, «existe una relación muy estrecha entre velocidad y riesgo de accidente, y entre velocidad y severidad de las lesiones consecuencia de un accidente». Es más, según el estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) si las velocidades medias descendieran en tan solo 1 km/h en todas las carreteras de la Unión Europea se estima que cada año podrían prevenirse 2.200 muertes en la carretera.