Más de 10.000 excusas para disfrutar

Una vez cada seis meses, Ávila se convierte gracias a la Feria del Disco y del CD en el punto de referencia para los amantes de la música de ayer.

Más de 10.000 piezas, entre vinilos y CD, estuvieron este domingo a la venta en una cita a cuyo frente se sitúan Carlos y José Ricardo González, que se desdoblaban para poder atender a los cientos de personas que a lo largo del día se acercaron al hotel Reina Isabel con la esperanza de volver a casa con la pieza que llevan buscando años o con la joya que presentían les estaba esperando en las cajas que se alineaban en las mesas del salón.

Música inglesa de los 60, reggae, mujeres españolas, heavy metal, punk, pop de los 80... Y poco (o nada) de reggeton. Lo cierto es que la variedad de estilos en esta cita que se repite dos veces al año en Ávila era, una vez más, de lo más completa: el plan perfecto para aquellos melómanos que disfrutan de su música en soportes que nos recuerdan a un siglo pasado pero que nunca han desaparecido del todo.

Es más, ahora, con el siglo XXI bien avanzado, han vuelto a hacerse un hueco en el mercado, gracias a un público fiel y entregado por completo al vintage.

Así nos lo cuenta por ejemplo, Fernando, que nos confiesa que es coleccionista de objetos antiguos. «Soy medio novato aquí», sonríe mientras bichea en una caja con vinilos españoles. «No entiendo mucho de música, escucho lo que me gusta, música de los 90,Sabina, rock... Pero me dejo aconsejar.Por eso he venido con amigos que sí que entienden un montón», nos señala a un hombre que no levanta la cabeza del cajón en el que rebusca no nos quiere decir qué.

«Yo es la primera vez que vengo, pero mira, me llevo un disco de Camela para el coche», reconoce Vicente, el más madrugador de la feria. Y no lejos de él, Luca, con sólo 15 años, demuestra que para engancharse a esto de los discos vintage nunca es demasiado pronto. «Me gusta más la música que se hacía antes», reconoce Luca, que acaba de comenzar con tres ejemplares una colección de vinilos que, sospechamos, va a aumentar rápidamente.

The Beattles, Mick Jagger, Mocedades, Julio Iglesias, Dire Straits... La oferta en la feria del disco de este domingo era casi infinita. Y seguirá creciendo, seguro, porque también fueron muchos los que se acercaron a vender sus piezas.