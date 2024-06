El juego activo 'Mi día' deja 9.000 euros en Candeleda

El juego activo 'Mi día' ha dejado 9.000 euros en Candeleda.

La agente vendedora Ana Isabel Fernández Serrano, que ejerce su actividad laboral en la Plaza del Castillo nº 4, es quien ha llevado la suerte a esta localidad de la provincia de Ávila con tres boletos del juego activo de 'Mi día' correspondientes a la fecha 11/08/1990, vendidos a través del terminal TPV, sorteados este 24 de junio de 2024 y premiados con 3.000 euros cada uno, dejando en total 9.000 euros.



Ana Isabel es centinela de la ilusión en Candeleda desde hace más de 7 años, y se muestra contenta al haber alegrado con el 'mi día a un cliente habitual y con un premio tan suculento.

La trabajadora espera que este sea el primero de muchos premios durante estos días de verano que ahora se inician, y que ojalá culminen repartiendo el primer premio del sorteo extraordinario de verano de la ONCE el 15 de agosto.



Cada día se puede conseguir con una fecha especial, uno de los miles de premios que reparte este producto de juego activo por tan solo 1 euro realizando una combinación de día, mes y año.



Los productos de lotería social, segura y responsable de la ONCE se pueden adquirir a cualquiera de los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE, y en la web www.juegosonce.es.