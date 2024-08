Corría el verano de 1984 cuando en Muñez, anejo de Muñana, nacía la Asociación Juvenil Deportivo yCultural Peña 'Los Campechanos'. Seguro que en aquel momento (no recuerda si era el 19 o el 21 de agosto) el principal promotor de la misma, José María Jiménez, no se imaginaba que 40 años después la asociación no sólo iba a seguir viva sino que, además, estaría en plena forma.

Pero así es. Y la peña, compuesta entonces por apenas 24 personas, hoy supera los 200 socios, una cifra que llena de orgullo a José María, que recuerda para Diario de Ávila los primeros pasos de la asociación. «La verdad es que yo ya tenía un antecedente», comienza a explicar. Se refiere al Club de Fútbol Múñez, fundado también por él y que reunía a muchos amantes del deporte rey para practicarlo no sólo en el pueblo, también en otros rincones de Ávila.

«Fuimos más ambiciosos y quisimos fundar una asociación deportiva, cultural y juvenil», apunta José María, que convocó a la gente del pueblo para lanzarles una propuesta que él ya había estudiado previamente. «Yo me había informado en lo que entonces era elGobierno Civil sobre los estatutos y demás», prosigue hablando. «Y un día, al salir de misa, en el Centro Social, expuse la idea», cuenta.

La idea gustó a los vecinos que unieron fuerzas para dar forma a 'Los Campechanos'. «¿Que por qué campechanos?», nos responde José María a nuestra pregunta. «Pues la verdad es que estuvimos dudando entre varios nombres, todos relacionados con cosas del pueblo, como 'CantoGordo' o 'La Machalina'», nos descubre. «Pero como todos éramos gente muy directa, abierta, sencilla y que va de cara, pues nos pusimos 'Los Campechanos'», amplía la explicación.

Y así, 'campechanos' ellos, comenzaron a dotar de contenido a la asociación, con pequeños pero grandes logros logrados siempre «a hombro vecino», de lo que presume José María.

«Y la asociación nunca ha dejado de funcionar. Siempre ha ido avanzando», se ilusiona como el primer día uno de los motores de la misma, que cuenta, por ejemplo, cómo fueron 'Los Campechanos' los que reformaron el Centro Social («con 200.000 pesetas de la época de nuestros bolsillos», dice); los que instalaron repetidores; o los que, incluso, compraron una parcela para instalar allí un polideportivo con una piscina cubierta y juegos infantiles.

«Y organizamos las fiestas del pueblo», continúa hablando de esa labor callada de una entidad que cuenta, eso sí, quiere dejar claro, con el respaldo del Ayuntamiento de Muñana.

«Nosotros lo que queremos es que haya buen ambiente en el pueblo, que haya integración. Por eso organizamos actividades que puede disfrutar desde una persona de 90 años a un niño de tres», reflexiona sobre la importancia que tiene dar vida a los pueblos pequeños en eso que ahora se llama la 'España vaciada'.

«En los pueblos que tienen un Ayuntamiento que se encarga de todo, la gente sólo disfruta de ello. Pero cuando no lo hay, alguien lo tiene que suplir», continúa con su reflexión. Y ese alguien, en Múñez, se encarna en 'LosCampechanos' peña de la que, por cierto, Diario de Ávila puede presumir de ser socio de honor.

la semana cultural. La asociación también organiza cada año una Semana Cultural, que este verano, además, coincide con su 40 aniversario.

Este mismo domingo 11 de agosto será el momento de celebrar la reunión de la Junta Directiva y la Asamblea General de Socios. La jornada se completará con un taller de bolillos.

Ya el lunes, Curro Sillero protagonizará una charla con demostración de técnicas de toreo. Habrá, además, talleres.

El martes será el día más dulce de la semana, con un taller de dulces y una degustación.

El miércoles habrá que vestirse de gala para asistir a una cena en los Cuatro Postes.

Y la semana se despedirá el jueves 15 de agosto, día festivo nacional, con la representación de la obra de teatro 'Cada oveja con su pareja y autoescuela Fitipaldi, a cargo del grupo de teatro de Muñana.