Compromiso para instalar el refugio de Navalperal en 45 días

Adif se ha comprometido con la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la zona de Pinares a que antes de 45 días estará colocado el refugio de viajeros en la estación de Navalperal de Pinares.

Éste es uno de los principales compromisos que han arrancado los representantes de esta Plataforma ferroviaria en la reunión que mantuvieron este pasado lunes, 25 de noviembre, con el director general de Negocio y Operaciones Comerciales de Adif, Jesús María Campo Campo, la cual se celebró en las instalaciones centrales del Administrador de Infraestructuras Ferrovarias en Madrid.

Desde la Plataforma informan de que ante la situación provocada en la estación de ferrocarril de Navalperal de Pinares por la retirada del refugio que había en el andén 2 y que obligaba a los usuarios del ferrocarril a permanecer a la intemperie mientras esperan la llegada del tren, solicitaron el pasado día 7 de noviembre una reunión presencial con representantes de Adif para conocer los motivos que habían llevado a la retirada del refugio y cuándo iba a ser reemplazado, así como para solicitar información acerca del estado de las obras del paso subterráneo de Navalperal que actualmente se encuentran paralizadas. Esta reunión tuvo lugar este pasado lunes teniendo como interlocutor a Jesús María Campo Campo, director general de Negocio y Operaciones Comerciales de Adif, y en la que se abordaron esas tres cuestiones antes planteadas.

En cuanto al refugio del andén 2, y según precisan desde la Plataforma, Adif les indicó que el refugio se retiró por necesidades de la obra y porque se encontraba ya deteriorado. En este sentido, afirman que el director general de Negocio de Adif les indicó que tienen encargada la fabricación de un nuevo refugio, que se instalará en el andén tan pronto como lo reciban del fabricante, previsiblemente en un plazo máximo de un mes y medio.

Para minimizar los inconvenientes causados a los usuarios mientras esperan la instalación del nuevo refugio, la PDF Pinares solicito que se estudiase la posibilidad de desviar los trenes en dirección a Madrid para que paren en el andén 1, de tal manera que no sea necesario permanecer a la intemperie mientras se espera al tren. Según la Plataforma, el representante de Adif no pudo confirmar en la reunión si esa solución era factible, pero se comprometió a estudiarlo y, en caso de que fuese posible el desvío, realizarlo.

Apertura de la sala de espera. En segundo lugar se abordó la apertura de la sala de espera de la estación. Según se puso de manifiesto durante la reunión, el principal motivo por el que se cerró la sala de espera fue por el vandalismo que padece. Desde PDF Pinares incidieron en que no es lógico que todos los usuarios del tren tengan que pagar las consecuencias de unos pocos vándalos, que hay otras estaciones en una situación parecida y tienen la sala de espera abierta y que la solución pasa por hacer funcionar correctamente las cámaras para poder actuar contra quien vandaliza las instalaciones.

Desde Adif apuntaron que se encuentra actualmente en un proyecto para abrir y cerrar las puertas de la sala de espera sin desplazar personal a hacerlo, mediante un sistema de gestión remota. Desde la PDF se solicitó la inclusión de la estación de Navalperal en ese proyecto.

Obras del paso subterráneo. En el encuentro también se trató la situación de las obras del paso subterráneo, que en la actualidad están paralizadas. El responsable de Adif les indicó que las obras se interrumpieron por un problema técnico que impedía la ejecución de la obra según el proyecto inicial. En estos momentos están en proceso de terminar la modificación técnica del proyecto. Tan pronto esté terminado, valorarán si pueden seguir con la misma adjudicataria ya contratada o tienen que ir a una nueva licitación; en este último caso, el plazo se alargaría, según la explicación que se les dio a los representantes de la Plataforma.

Desde Adif no dieron plazos para ninguna de las dos alternativas, pero aseguraron que en cualquier caso el paso subterráneo se va a terminar, con fondos Next Generation, cuyo plazo de justificación finaliza en el 2025, o con el presupuesto ordinario de Adif. Hay que recordar que este paso subtarráneo es una petición de la PDF Pinares para cuya construcción fue destinado una partida de 1.986.142€ euros procedentes de los Fondos Europeos incluyendo también mejoras en la estación de iluminación, andenes, megafonía, etc, el cual tenía un plazo de ejecución de 15 meses y su comienzo previsto era en el último trimestre de 2022.