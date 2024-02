El Palencia abre un mes clave para el Diocesanos

Al rebufo y el calor de la victoria ante el Burgos Promesas (0-1), la oportunidad y la ilusión de sumar la segunda consecutiva.No importa ante quién. No está el Colegios Diocesanos para mirar a su rival, sino para mirarse a sí mismo después de dos victorias en tres partidos, a cual más valiosa. Porque si la última les sacó directamente de los puestos del descenso –aunque no del peligro de los arrastres que podría ocasionar la Arandina– lo cierto es que los cimientos se pusieron ganando al Almazán (1-0), momento clave. Con esos mimbres el Colegios Diocesanos recibe este sábado –16,00 horas– en el Sancti Spíritu alPalencia de Javier Álvarez de los Mozos. Y no es un detalle menor, porque bajo la batuta del técnico burgalés los palentinos se juegan su último tren a los playoffs. A seis puntos de la quinta plaza, no sumar ante los colegiales les colocaría en una tesitura donde las matemáticas dicen que sí y el sentido común no.

Comienza el mes de febrero para los colegiales como un mes clave.Rivales duros –Palencia,Tordesillas, Astorga yCristo Atlético– pero tres de cuatro partidos en casa. «Sabemos que por ahí pasa la salvación. Nos tenemos que hacer fuertes en nuestro campo» tienen muy claro en las filas colegiales. «Sabemos que nos vienen rivales de entidad pero ahora ya todos los puntos cobran mucha importancia» señala IvánLastras, que tiene muy claro que «si nosotros hacemos las cosas bien será difícil ganarnos».Ya se lo demostraron alPalencia en la Nueva Balastera (0-0), aunque ahora se espera a un rival muy diferente, mucho más directo y con otro carácter sobre el terreno de juego.