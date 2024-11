El II Torneo Benéfico 3x3 se celebrará el 28 de diciembre

El Ayuntamiento de Ávila ha programado unas Navidades muy deportivas en su programa de fiestas. De hecho, está previsto que, durante esas fechas y coincidiendo con el periodo vacacional, se lleven a cabo una decena de competiciones y torneos de índole deportiva. Una de ellas será la celebración de la II edición del Torneo Benéfico 3x3 de Baloncesto 'Ciudad de Ávila'.

Un evento que se desarrollará el sábado 28 de diciembre en las instalaciones del CUM Carlos Sastre y cuya recaudación se repartirá entre las entidades del Consejo Municipal de Discapacidad (se habilitará un equipo 0 con un número de cuenta donde se recibirán las donaciones). La organización, que corre a cargo de la Delegación Provincial de Baloncesto, preparará un torneo dividido en dos categorías: una conjunta de niveles inferiores a los 16 años y otra superior a esa edad. La idea es emular el número de equipos participantes en la primera edición (18 en senior y cinco en infantil-cadete), aunque aún no está abierto el plazo de inscripción (se abrirá en los próximos días), que se podrá realizar mediante el Código QR que se implementará en el cartel o a través de la página web del torneo. Entre las opciones que se barajan es la de crear una categoría exclusivamente con equipos femeninos, aunque dependerá del número de competidores que se apunten.

«Nuestro objetivo, aparte del componente benéfico que siempre es un plus, es que los niños se enganchen al baloncesto», confesó David Borreguero durante la presentación, que contó también con la presencia Fernando Moral y del concejal de Deportes, Fiestas y Cultura, Carlos López. «Esta modalidad es muy vistosa y muy llamativa porque no paran de corren y de jugar. No paran durante el tiempo que están jugando», afirmó. Una loable iniciativa que copará la Navidad abulense.