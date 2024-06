Avilacine premia como mejor corto la denuncia ‘Los Chicos’

Los chicos, una obra dirigida por Jaime Dezcallar que denuncia la normalización del problema de la prostitución a través de la historia de seis jóvenes amigos que reunidos para celebrar la mayoría de edad de uno de ellos deciden contratar a una prostituta, se alzó con el premio al Mejor cortometraje Nacional en el Festival Nacional de Cortometrajes Ciudad de Ávila que cerró ayer su proyección de la Sección Oficial, según el fallo emitido por un jurado formado por el director de la Semana de Cine de Medina del Campo, Emiliano Allende, la actriz Teresa Soria Ruano y el productor y director Sergi Rodríguez. También el premio al mejor guión fue para este cortometraje, narrado con la sabiduría de conseguir contar mucho más de lo que se ve en las imágenes.

El premio al mejor cortometraje de animación, según informó Gerardo de la Fuente, director de Avilacine, fue para To bird or not to bird, de Martín Romero (en un mundo dominado por el ser humano, los pájaros parecen haber adoptado sus mismos hábitos, preocupaciones y enfermizas obsesiones), el de mejor cortometraje de Castilla y León para El rey de la semana, de David Pérez Sañudo (en el que el actor abulense Nacho Sánchez interpreta a un joven que, desesperado, forma parte de un taller de seducción que le ayuda a encontrar pareja), y el Premio Ávila y Provincia fue para Malegro verte, de Nüll García, una inesperada venganza entre dos viejas amigas que fue rodada en casi todo su metraje en el Lienzo Norte.

El premio a la mejor interpretación fue para Nacho Sánchez por su papel en El rey de la semana, recayendo el de mejor banda sonora original en la música que compuso Iván Blanco para la película de animación Las invasiones biológicas. El último muflón, una partitura que transmitía con fuerza al espectador la angustia que desarrollaba el guión de denuncia de la barbarie humana ante los animales.

Fue este viernes, tras la proyección de los últimos tres cortos, cuando se celebró la gala de clausura y la entrega de premios.

Este sábado se cierra Avilacine 2024 con la sesión 'Al cine con Coca-Cola', en la que se proyectará una selección de los cortos premiados.