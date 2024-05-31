En el Pleno de este viernes se ha procedido a un nuevo sorteo para completar siete mesas electorales en la capital abulense para las jornada del 9 de junio.
DIST: 01 SECC: 002 MESA: B J - Z Nº ELECTORES: 596
COLEGIO PÚBLICO SAN ESTEBAN
PRESIDENTE/A: LLADO MORENO SARA PAZ
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE: MONTENEGRO DOMÍNGUEZ MANUEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE: PEDRO ANTONIOO SEISDEDOS RUBIO
DIST: 04 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 545
CENTRO DE EDUCACIÓNPERMANENTE DE ADULTOS
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE: SALDAÑA FLORES SILVANA DÉBORA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE: MONTERO TRULLÉN ANA MARÍA
DIST: 04 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 941
COLEGIO PUBLICO JUAN DE YEPES
1 VOCAL: GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSÉ IGNACIO
2º VOCAL: PUENTES HEREDIA MARÍA ROSARIO
1 VOCAL 1er SUPLENTE: NIETO RODRÍGUEZ AROA
1 VOCAL 2º SUPLENTE: DÍAZ GARROSA MARÍA DEL PILAR
DIST: 04 SECC: 009 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 660
EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE DE LA ZONA SUR
1 VOCAL: JIMÉNEZ VELAYOS ANDRÉS
2º VOCAL: ÁLVAREZ HERNÁNDEZ ANA
1 VOCAL 1er SUPLENTE: JIMÉNEZ MARTÍN MARÍA ELENA
1 VOCAL 2º SUPLENTE: CASO DEL SOTO LUIS CARLOS
DIST: 04 SECC: 11 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 910
COLEGIO PÚBLICO SANTO TOMÁS
PRESIDENTE/A: REAL DEL GONZÁLEZ MARIANO NICOLÁS
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE: MAYORAL LASTRAS ANA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE: VELASCO ORTEGA BAISSE PALOMA
DIST: 05 SECC: 001 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 525
INSTITUTO ALONSO DE MADRIGAL
PRESIDENTE/A: MUÑOZ ALAMEDA SERGIO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE: MONTESANO ARRIBAS ÓSCAR
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE: LÓPEZ RODRÍGUEZ FÁTIMA
DIST: 05 SECC: 005 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 680
COLEGIO PUBLICO ARTURO DUPERIER
PRESIDENTE/A: ROBLEDO CARRANZA NATALIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE: VALVERDE BARRERO SILVIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE: MENA SAN JUAN CARMEN
1 VOCAL 1er SUPLENTE: MARTÍN JIMÉNEZ JUAN CARLOS