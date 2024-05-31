Municipal

Otro sorteo para completar siete mesas electorales para el 9-J

L.C.S
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Nombrados los sustitutos de quienes presentaron alegaciones para no acudir como miembro de la mesa electoral

Otro sorteo para completar siete mesas electorales para el 9-J - Foto: David Castro

En el Pleno de este viernes se ha procedido a un nuevo sorteo para completar siete mesas electorales en la capital abulense para las jornada del 9 de junio.

 

DIST: 01 SECC: 002 MESA: B J - Z Nº ELECTORES: 596

COLEGIO PÚBLICO SAN ESTEBAN

PRESIDENTE/A: LLADO MORENO SARA PAZ

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE: MONTENEGRO DOMÍNGUEZ MANUEL

1 VOCAL 1 er SUPLENTE: PEDRO ANTONIOO SEISDEDOS RUBIO

DIST: 04 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 545

CENTRO DE EDUCACIÓNPERMANENTE DE ADULTOS

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE: SALDAÑA FLORES SILVANA DÉBORA

PRESIDENTE/A  2º SUPLENTE: MONTERO TRULLÉN ANA MARÍA

DIST: 04 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 941

COLEGIO PUBLICO JUAN DE YEPES

1 VOCAL: GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSÉ IGNACIO

2º  VOCAL: PUENTES HEREDIA MARÍA ROSARIO

1 VOCAL 1er SUPLENTE: NIETO RODRÍGUEZ AROA

1 VOCAL 2º SUPLENTE: DÍAZ GARROSA MARÍA DEL PILAR

DIST: 04 SECC: 009 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 660

EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE DE LA ZONA SUR

1 VOCAL: JIMÉNEZ VELAYOS ANDRÉS

2º  VOCAL:  ÁLVAREZ HERNÁNDEZ ANA

1 VOCAL 1er SUPLENTE: JIMÉNEZ MARTÍN MARÍA ELENA

1 VOCAL 2º SUPLENTE: CASO DEL SOTO LUIS CARLOS

DIST: 04 SECC: 11 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 910

COLEGIO PÚBLICO SANTO TOMÁS

PRESIDENTE/A: REAL DEL GONZÁLEZ MARIANO NICOLÁS

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE: MAYORAL LASTRAS ANA

PRESIDENTE/A  2º SUPLENTE: VELASCO ORTEGA BAISSE PALOMA

DIST: 05 SECC: 001 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 525

INSTITUTO ALONSO DE MADRIGAL

PRESIDENTE/A: MUÑOZ ALAMEDA SERGIO

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE: MONTESANO ARRIBAS ÓSCAR

PRESIDENTE/A  2º SUPLENTE: LÓPEZ RODRÍGUEZ FÁTIMA

DIST: 05 SECC: 005 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 680

COLEGIO PUBLICO ARTURO DUPERIER

PRESIDENTE/A: ROBLEDO CARRANZA NATALIA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE: VALVERDE BARRERO SILVIA

PRESIDENTE/A  2º SUPLENTE: MENA SAN JUAN CARMEN

1 VOCAL 1er SUPLENTE: MARTÍN JIMÉNEZ JUAN CARLOS
ARCHIVADO EN: Colegio San Esteban, Colegio Arturo Duperier, Valverde, IES Alonso de Madrigal, Colegio Santo Tomás


PUNTO Y APARTE