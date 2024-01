CCOO culpa al Consistorio del deterioro en ayuda a domicilio

Representantes del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en el comité de empresa de la adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en la ciudad de Ávila responsabilizan al equipo de gobierno del Ayuntamiento del "deterioro" del mismo tanto para los trabajadores, unos 90, como para los usuarios, más de 500. Según explicaron, el Consistorio está aludiendo a "problemas presupuestarios" para "no querer sacar a concurso un nuevo pliego del servicio" cuando acabe la primera prórroga, en abril, lo que supondría volver a prorrogar el pliego actual otro año más y que las empleadas sigan con "tablas salariales más bajas" de las dos opciones que se contemplaron en el convenio firmado en diciembre del 2022. Unido a esto, y dado que "por el Real Decreto 675/2023 se les ha subido el ratio de horas a los usuarios" en función de su grado de dependencia, el Ayuntamiento "ha creado una lista de espera para los nuevos usuarios y para los que ya reciben este servicio" por la imposibilidad de atenderles a todos, siendo "la primera vez" que el SAD no puede prestarse de forma inmediata. "Esto invita a irse a la prestación vinculada (de la Ley de Dependencia), pero aquí el usuario tiene que adelantar el cien por cien de la prestación y con las pensiones tan bajas que hay muchos no lo pueden hacer, con lo que se deja de atender esa necesidad", señaló Inés Garcinuño, delegada de CCOO en el comité de empresa. En este marco, piden al Consistorio que se saque un nuevo pliego del servicio.

Cristina García Moreno, también miembro del comité, señaló que Ávila tiene "una población muy envejecida" y que esta situación, que afecta a las trabajadoras pero también a los usuarios, va a desembocar en un "conflicto laboral con el Ayuntamiento". En este marco, explicó que desde el equipo de gobierno se dice que "no hay dinero" por la falta de presupuesto y que otras administraciones "no pagan la parte que les corresponde", con lo que al final "se pasan la pelota de unos a otros" y al final el usuario es el pagano de la situación.

Además, apuntaron que en Ávila para la prestación del SAD "somos los últimos" de la región, al haberse adjudicado "al precio más bajo de Castilla y León excepto Zamora", y que en la Diputación, por ejemplo, sí están ampliando las horas según los ratios que marcaba el Real Decreto de julio, detalló Dolores Jiménez, secretaria de Formación de CCOO del Hábitat de Castilla y León.