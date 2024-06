El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha defendido la suspensión de un evento en la capital abulense «por problemas de seguridad», en referencia con la no autorización por parte del Consistorio abulense de la IV KDD Benéfica Avilaring, desde cuya organización se asegura que se disponía de los permisos necesarios para llevarse a cabo el próximo sábado 15 de junio, algo que el pripio alcalde ha negado.

«Realmente no tenían ningún permiso. Han organizado un evento que no contaba con los permisos pertinentes, entre otras cosas, para poder tramitar un evento de esta magnitud». Así de contundente se mostraba el alcalde en relación con la denuncia de la organización de esta actividad, desde donde se afirma en un comunicado de prensa que «la solicitud para este evento fue presentada el 8 de febrero de 2024, dando el visto bueno Policia Local el 12 de febrero», e insistiendo en que «a esta solicitud el Ayuntamiento respondió de manera oficial el 30 de abril diciendo que el evento estaba autorizado y el4 de junio, a menos de dos semanas del evento nos lo cancelan».

A este respecto, Sánchez Cabrera aclaró que «yo mismo he hablado con el organizador y le decía que en ningún momento había trasladado que quisiera hacer un evento de 2.000 personas y 1.000 vehículos, ya que lo que había comentado es que iba a ser un evento más reducido, como otros años». Además, el alcalde comentó que «el 30 de abril se le insta a la organización de este evento a que cambie y modifique algunas de las cuestiones que querían realizar, porque no se podían hacer por motivos de seguridad, pero no recibimos contestación al respecto y, sobre todo, no hemos recibido ningún plan de seguridad del evento».

Por esas razones, desde el Consistorio abulense se ha negado los premisos para esta actividad que iba a tener lugar en la zona sur de la capital, en las inmediaciones del CUM Carlos Sastre, pero el propio alcalde comentó que «lo que le pido a la organización es que preparen bien el evento en otras fechas, con mucho tiempo de antelación, y nosotros estaremos gustosos de poder trabajar a su lado, como no puede ser de otra manera. Nosotros estamos encantados de que la gente de Ávila quiera hacer las cosas, pero hay que hacerlo bien, sobre todo cuando estamos hablando de la seguridad».