El pabellón municipal de San Antonio cerrará durante buena parte del próximo año debido a las obras de remodelación que se acometerán en los próximos meses, y que se centrarán en mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad del recinto. Así lo anunció el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quien informó que la inversión prevista rondara los 1,5 millones de euros, de los que 900.000 llegarán a través de fondos propios municipales, y los 600.000 restantes desde los fondos Next Generation europeos.

Sánchez Cabrera explicó que «se va a realizar una rehabilitación integral del pabellón» que, recordó, «acaba de cumplir 30 años desde su inauguración», en la línea que «marcan esos fondos, desde el punto de vista de la accesibilidad y mejora energética». Así, «se va a sustituir lo el panel de la parte del techo, que es de chapa, por otro material que permita que ni se pierda ni entre calor». Además, «se cambiará también la carpintería metálica que tiene todo el pabellón», mejorando de esta manera «la eficiencia energética». Yen cuanto a la accesibilidad, está previsto «instalar un ascensor que permita que las personas puedan acceder con normalidad a las tres alturas que tiene el pabellón», y se actuará en «la accesibilidad de las puertas de acceso y del resto de la instalación».

La zona de vestuarios también se verá afectada y mejorada por esta rehabilitación, pero no así la pista de juego, «los vestuarios tendrán una reforma importante para hacerlos accesibles y mejorarlos», y en cuanto a la pista, «es verdad que es un elemento antiguo, hace 30 años la arquitectura era totalmente diferente a lo que hoy conocemos», pero en esta fase de trabajos no se modificará, aunque Sánchez Cabrera no descartó que pudiera mejorarse en un futuro, ya que «seguramente que el pabellón siga demandando actuaciones, pero el de ahora es un paso muy importante, porque nunca antes se había invertido en esta instalación municipal un millón y medio de euros».

El alcalde confirmó que «el proyecto de remodelación ya está adjudicado, y ahora sólo falta su elaboración. Los técnicos municipales trabajarán con la empresa adjudicataria», con el objetivo de que «en los próximos meses se pueda redactar el proyecto para después licitarlo», de tal manera que «se estima que las obras podrían comenzar bien a finales de este año o a principios del que viene». En cuanto a la duración de los trabajos, durante los cuales el pabellón permanecerá cerrado, «hay que esperar para conocer el proyecto definitivo de remodelación, y en función del mismo se podrá anunciar el plan de trabajo aproximado».

Las numerosas actividades deportivas, tanto competitivas como de mantenimiento, que acoge el pabellón municipal de San Antonio, tendrá que acogerse en recintos alternativos durante la duración de las obras, algo para que desde el Ayuntamiento ya se tiene en cuenta. Así, el alcalde de Ávila comentó que se confía en que «a finales de este año pueda estar abierto ya el nuevo pabellón deportivo de Arturo Duperier», y también confirmó que habrá reuniones con la Delegación Provincial de Educación para poder contar con los pabellones de los institutos de enseñanza, «trabajamos para ver cómo y de qué manera podemos buscar alternativas, primero con las instalaciones municipales y luego con las que hay en la ciudad a las que recurriremos para poder pedir la colaboración, si hiciera falta».