Miguel de la Fuente seguirá siendo el entrenador del Real Ávila. «Si él no se marcha, Miguel de la Fuente sigue. Queremos seguir contanto con él.Creemos que es la persona idónea para seguir al frente del proyecto deportivo del equipo y la idea es que se quede».Eran las palabras de Luis Perote, presidente del Consejo de Administración y uno de los propietarios del club, ante los interrogantes sobre la continuidad del entrenador al frente del equipo el próximo curso. «Miguel de la Fuente tenía un año más si lográbamos el ascenso a Segunda RFEF y por lo tanto tiene contrato en vigor.Esta mañana –por el martes– hemos estado hablando con él, hemos comentado que queremos seguir avanzando» explicaba en una mañana de conversaciones en la que se pusieron sobre la mesa los distintos pareceres dentro del club «centenario, de capital de provincia» con el deseo de ser «un gran club, y en los grandes clubes las decisiones a veces se toman consensuadas y no sólo una persona.Pueden surgir desavenencias, alguna forma de pensar diferente» señalaba en clara referencia a las palabras que en las últimas semanas había dicho Miguel de la Fuente sobre la manera de funcionar en el club. «Discrepancias, divergencias» dijo el técnico encarnado ante la forma de trabajar entre la parte técnica, dirección deportiva y propiedad. «A veces cuesta adaptarse a las circunstancias. Hay profesionales que vienen de determinados equipos que están acostumbrados a trabajar de una forma. Cuando se vienen a un club como el Real Ávila que tiene un departamento de scouting, dirección deportiva, analistas... Surgen decisiones que no las toma uno solo, sino que pueden tomarlas varios o al menos toca consensuarlas. Cuesta adaptarse a los cambios pero creo que esta mañana –por la reunión mantenida con Miguel de la Fuente el martes– ha quedado clara la fórmula a seguir. Estamos hablando de un club grande que va a crecer y cuando se toma una decisión, como puede ser firmar un central, cada uno sacará un nombre y se tomará la decisión consensuadamente».

Todas las partes quieren seguir juntas. «Entiendo que después de lo que hemos hablado se quede. Se queda porque él quiere quedarse y porque nosotros queremos que se quede. Queremos seguir avanzando con él y después del año que ha hecho se lo ha merecido» señalaba con rotundidad Luis Perote.

Se van dando las primeras pinceladas al proyecto encarnado 2024-25 de cara a una Segunda RFEF en la que ya estiman que el presupuesto se verá incrementado en un 25-30 por ciento. «Aún debemos saber en qué grupo nos van a ubicar. No es lo mismo estar en el grupo de Madrid que el de Galicia y Asturias» donde el coste por desplazamientos se incrementa. En Segunda RFEF todo será más caro –arbitrajes, jugadores, inscripciones...– pero confía el club en tener el presupuesto adecuado para ello. Hasta ahora «el dinero que ha faltado lo ha puesto la propiedad» señalaba Luis Perote. «Los jugadores se han ido con los salarios y las primas pagadas.No sé cuantos equipos pueden presumir de ello, pero el Real Ávila lo ha hecho razonablemente bien» defendió a este respecto la propiedad del club, que espera poder llevar el curso que viene un patrocinador principal en la camiseta. «Ojalá podamos tener a alguien de Ávila como principal patrocinador, alguien que nos ayude» pidió Luis Perote, que recalcó que «desde que hemos venido hemos cumplido. Esperemos que con toda la gente de Ávila podamos acometer esta categoría, que será muy bonita para todos».