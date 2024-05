Los trámites para que la procesión de la Virgen de las Vacas sea Fiesta de Interés Regional dan un nuevo paso, una vez que se emitió el correspondiente informe de Cultura en Ávila, que se une a la tramitación del Ayuntamiento de la capital y así poder seguir avanzando con la intención de que la declaración llegue para la fiesta del próximo año.

Fue el Ayuntamiento de Ávila quien, en base a la documentación elaborada por el Ilustre Patronato de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de la Ilusión y Nuestra Señora de las Vacas, inició los trámites relativos a la declaración. Después, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Ávila emitió informe preceptivo (favorable), que fue elevado a la Dirección General de Turismo. Posteriormente, siguiendo lo establecido en la legislación referente a estas declaraciones, el Consejo de Turismo de Castilla y León elevará la propuesta de resolución adoptada al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, que resolverá finalmente.

Para la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León se tienen en consideración, fundamentalmente, requisitos como la originalidad de la celebración, tradición popular, valor cultural, antigüedad mínima de veinte años, capacidad para atraer de visitantes de fuera de la región y celebración de forma periódica.

El delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, aseguró que este expediente, que se ha tenido que enfrentar a algún problema burocrático, tiene «todos los visos de prosperar puesto que todos los requisitos objetivos se cumplen en cuanto a incidencia, antigüedad de la fiesta, repercusión, difusión y divulgación». «Estamos en el tramo final», señaló, en lo que considera que será «un hito muy importante en unas fiestas que tienen siglos de tradición, en una ermita declarada como Bien de Interés Cultural».

Sobre los plazos, aseguró que «no se va a demorar excesivamente» y tienen la mirada puesta en la fiesta de 2025 como un momento «muy bonito» para esta conmemoración y que además, según ha demostrado la experiencia, «siempre sirve de relanzamiento, más si cabe en una fiesta muy populosa y muy sentida por la ciudadanía abulense, pero lo sería aún más por la repercusión que tendría» más allá de la provincia.

Por parte del patronato, su presidenta, Ana Belén Martín Sánchez, destacó que la inquietud que tenían era saber si el expediente había llegado donde devía y las expectativas al respecto. «Va como tiene que ir», señaló, como conclusión de la reunión celebrada este martes en la Delegación Territorial, a la que asistieron el delegado territorial de la Junta; el jefe del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Ávila, Alejandro Núñez; el jefe de Estudios y Programas, José Francisco Martínez Gañan, con la presidenta del Patronato y el tesorero, Francisco López Serrano. En ella también se habló de las últimas inversiones efectuadas por Junta de Castilla y León en la ermita de Nuestra Señora de Las Vacas, Bien de Interés Cultural. En los últimos ejercicios, la Junta de Castilla y León invirtió más de 100.000 euros en actuaciones en esta ermita.

A este respecto, se refirió a las humedades, sobre todo en la cara norte, porque «al parecer la plaza no tiene donde recoger las aguas o donde canalizarlas bien, y van a la pared de la ermita y hay mucha humedad por dentro. Ya llevan con nosotros varios años haciendo estudios y obras en tejado», es decir, «todas las actuaciones para ir solucionando este problema». Pero al final, dijo, «el problema de la plaza ya no es de Patrimonio, no es un problema del interior de la ermita, lo provoca el exterior" y tendrán «que acudir a las estancias que tengamos que acudir para ver si podemos hacer una obra fuera de la ermita».