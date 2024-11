El Real Ávila no quiere confundirse ante el Laredo

De las derrotas se aprende. Es lo que toca y es lo que debe hacer un Real Ávila «responsabilizado» tras el tropiezo ante el Salamanca UDS en un partido donde el empate hubiera sido lo justo y la victoria no hubiera sido desmerecida.Pudieron pero no lo remataron los chicos de Miguel de la Fuente, ahora con ganas de desquitarse.Qué mejor manera que sumando en el Adolfo Suárez lo que no pudieron en el Helmántico. «Cautela y precaución» es el mensaje del técnico encarnado ante la visita del Laredo, penúltimo clasificado y el 'peor' equipo como visitante en el Grupo 1. «Si no ves sus partidos, los números y los resultados engañan» lanza como aviso el entrenador de un Real Ávila que vuelve a su terreno de juego este domingo a partir de las 17,00 horas con uno de esos choques que pueden confundir a muchos. Y ya sabe de eso el equipo.

«Será un partido muy complicado, como todos los que hemos tenido con recién ascendidos». Porque entre las diferentes estadísticas de los encarnados este año está el no haber logrado ganar a ninguno de los debutantes. Se llevó los tres puntos del AdolfoSuárez el UM Escobedo en la que fue la primera derrota de los encarnados. Le 'mojó la oreja' el Bergantiños en As Eiroas y se quedó con el triunfo en Salamanca UDS en el Helmántico. Y aunque ninguno se los equipos se parezcan ni los escenarios sean los mismos, las palabras del técnico encarnado tienen todo el sentido.

Bien es cierto que los números del equipo que dirige MarioGutiérrez hablan de un mal momento en el cuadro cántabro, que no gana desde la segunda jornada.Precisamente han marcado el desplazamiento a Ávila como un punto de inflexión después de tres derrotas consecutivas. «Hay que apretar más, recuperar confianza, tener claro quiénes somos, lo que tenemos que hacer e ir a por ello a muerte» puntualizaba Mario Gutiérrez a los suyos en la previa del choque. Vienen con ganas.

No quiere quedarse con los números Miguel de la Fuente para analizar a su rival, unLaredo «que es muy buen equipo por fases de partido.Quizás le falta experiencia o gol, como a todos en ciertas fases de partido, pero es un equipo muy intenso. O estamos muy bien y nos mentalizamos desde ya que vamos a tener que correr más que ellos o no lo sacamos». Asegura Miguel de la Fuente que tendrá «prácticamente a todos».Más allá de la conocida y casi definitiva baja de Tena, volvía a los entrenamientos Sisse, Babu y Babacar ya han saltado al campo, mejora Pedro Luz... «Se puede decir que estamos prácticamente todos».

Miguel de la Fuente, de nuevo en el banquillo

Después de dos partidos –ante el UDLlanera y Salamanca UDS– sancionado por la expulsión ante el Bergantiños una vez finalizado el encuentro, vuelve Miguel de la Fuente a su sitio natural, al banquillo. «Se me ha hecho muy largo» reconoce el entrenador, que espera que esa sensación «a ver si nos vale ante ciertos comportamientos en banquillo que no ayudan. Porque la expulsión se personaliza en mi cuando realmente... Hasta ahí» concluía su frase el entrenador vallisoletano. Como decía Mayra Gómez Kent en el 'Un, dos tres', «hasta aquí puedo leer».