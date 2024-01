Ir hasta Cataluña para repostar en la gasolinera más económica

Localizar una gasolinera con buenos precios se ha convertido en una misión necesaria si se quiere ahorrar algo de dinero, algo imprescindible en un momento como el presente en que otros productos esenciales, como los alimentos, están disparados. Así lo apunta Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que un año más ha comparado los precios de 10.000 estaciones de servicio para averiguar cuáles son las más baratas, descubriendo que hay provincias donde «es mucho más fácil encontrar precios más bajos que la media». No es el caso de Ávila, aseguran desde OCU, provincia que según este análisis se sitúa en la zona baja de la tabla en lo que a oferta de gasolineras más económicas se refiere. Es más, apuntan desde OCU que en Ávila el porcentaje de gasolineras consideradas «muy baratas» es de lo más bajos del país siendo de hecho la quinta provincia española con menor presencia de estaciones de servicio low cost.

Así, según este análisis, «el 16 por ciento de las gasolineras» con las que cuenta Ávila pertenecen a ese grupo de estaciones de servicio consideradas como las más económicas. Sólo quedan por detrás Baleares, Guipúzcoa, Orense y Asturias, con menos gasolineras con precios «muy baratos» que Ávila.

Es más, si un conductor abulense quisiera llenar el depósito de su coche y hacerlo con la gasolina más barata del país la operación no le saldría a cuenta ya que en Ávila no hay ninguna estación de servicio de esas que, según el estudio, tienen los precios más bajos. De hecho, el estudio revela que BonÀrea es la cadena más barata en gasóleo A y gasolina 95, con supermercados y estaciones de servicio en Cataluña y zonas limítrofes de Aragón, lo que a un conductor abulense le pilla a cientos de kilómetros con lo que no es una opción para repostar. Le siguen las cadenas de gasolineras automáticas GM Oil (ligada a los cash GM), además de Beroil y Campsa Express, la variante low cost de Campsa. Hasta aquí las opciones de los abulenses son inexistentes. Petroprix, la quinta cadena con el carburante más económico, según este estudio, es la única de las consideradas low cost que cuenta con presencia en Ávila.

Las provincias con un mayor porcentaje de estaciones de servicio baratas, cuyo precio mínimo se sitúa, como mínimo, un 2,5 por ciento más bajo que la media nacional, son Navarra, Almería y Murcia, donde «más del 40 por ciento de las gasolineras tienen precios económicos». Un poco por debajo se encuentran Valladolid, Córdoba, Lérida, Toledo y Barcelona. Sin embargo, en las Islas Baleares apenas un 4 por ciento de sus gasolineras entrarían en la calificación de baratas, según el análisis de precios realizado por OCU. Le siguen, ya a mucha distancia, Guipúzcoa, Orense, Asturias, Ávila, Palencia y La Rioja, con porcentajes entre el 12 y el 18 por ciento de gasolineras con precios de carburantes bajos y que son algunas de las que se sitúan en la parte baja de la tabla.

comparador. Para la elaboración de esta información, la Organización, que ha desarrollado el Comparador OCU de gasolineras para encontrar las más baratas cerca de su casa o de su lugar de trabajo, ha contado con un equipo de ingenieros, economistas, abogados, estadísticos, editores y diseñadores de OCU que, «en colaboración con laboratorios independientes», analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia y sostenibilidad, «pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos».