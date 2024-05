Dos importantes proyectos para la ciudad de Ávila han sido aprobados de manera definitiva en el trancurso del Pleno Ordinario correspondiente al mes de mayo que se ha celebrado este viernes. Por un lado, se daba el visto bueno al presupuesto del Consistorio abulense para el presente año, y, por otro, se respaldaba la creación de la zona de bajas emisiones (ZBE).

Una vez que en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado martes se dictaminaran de manera negativas las dos alegaciones presentadas al proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Ávila elaborado por el equipo de gobierno, quedaba el trámite para la aprobación definitiva de las cuentas del Consistorio para el año en curso de someter al Pleno ese dictamen, que volvió a ser aprobado por unanimidad, tal y como sucedió en la comisión de hacienda. De esta manera se desechaban esas dos alegaciones, presentadas por un particular y en relacción conlas bases de ejecución, de tal manera que el presupuesto municipal quedaba elevado a definitivo, después de un tortuoso camino que se iniciaba con la no aprobación por parte de los partidos de la oposición del proyecto de ordenanzas presentado por Por Ávila y que recogía la actualización de diferentes tasas e impuestos municipales, entre ellos el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI). Esta situación motivó la elaboración de un presupuesto por parte del equipo de gobierno por un importe de 64 millones de euros, lejos de sus pretensiones iniciales, que tampoco fue aprobado por PP, PSOE y VOX, lo que impidió su aprobación. Por esa razón el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, decidió utilizar la figura de la cuestión de confianza ligada a la aprobación del presupuesto. A pesar de perderla, la no presentación en el plazo legalmente previstopor parte de la oposición de un candidato alternativo y de una moción de censura, ratificó al alcalde en su cargo y supuso la aprobación del presupuesto, que, una vez resueltas las alegaciones y aprobado en el Pleno, entrará en vigor en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, algo que se prevé que tenga lugar la próxima semana.

zona de bajas emisiones. y en este mismo Pleno, dentro del área de Presidencia, Interior, Movilidad Urbana,Seguridad y Emergencias, se procedió al trámite de la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la creación y gestión de la Zona de Bajas Emisiones en la capital.

Al igual que en el caso del presupuesto, se desestimaron las alegaciones presentadas a este ordenanza mediante el preceptivo informe técnico, de tal manera que queda definitivamente aprobada y podrá entrar en vigor para cuando está fijada, en principio a comienzos del año que viene.

La ordenanza delimita el área afectada por la puesta en marcha de esta nueva reglamentación, y también determina las condiciones de circulación por la zona para los vehículos, en función de sus condiciones. Así, el área de afectación ocupa una superficie de casi medio millón de metros cuadrados, estableciéndose en toda la zona intramuros de la ciudad, así como la calle San Segundo y los entornos del Atrio de San Isidro, Mercado Grande, plaza deItalia y plaza de San Vicente, mientras que la regulación del tránsito de vehículos por el interior del perímetro de la ZBE está restringida en función del distintivo ambiental.