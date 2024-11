A Jesús Moreno nadie le conoce por su nombre. Y es que este cordobés afincado en Ávila desde hace siete años es Bule desde que estudiando Derecho en la Universidad de Granada un compañero de clase, gaditano, de Barbate, le oyó cantar bulerías, y muy bien, y le puso ese mote.

Bule ya cantaba en su Córdoba natal, donde incluso llegó a tener un grupo, pero fue al llegar a Ávila, y por casualidad, cuando este joven se dedicó a la música de forma más profesional. Cuenta que fue a raíz de que alguien subiera a redes sociales un tema cantado por él durante una reunión cuando músicos de Ávila, en este caso de la formación Casi nááá, se pusieron en contacto con él porque buscaban un guitarrista. Con ellos estuvo Bule durante dos años hasta que en plena pandemia y junto a Félix Javier García, percusión, y Toño García, guitarra, nació Bule Flamenco Fusión, un grupo que lleva al terreno del flamenco versiones de diferentes estilos musicales y de artistas tan dispares como Antonio Vega, Los Secretos, Manuel Carrasco o Antonio Orozco.

Desde su formación, el grupo, del que también forma parte Alberto Grande al bajo, ha conseguido hacerse un hueco destacado dentro de la escena musical abulense y son centenares las actuaciones que desde hace cuatro años Bule y los suyos han ofrecido en fiestas patronales, eventos privados, bodas o en locales de ocio. Ellos formaron también parte del cartel del concierto solidario que en noviembre de 2021 se celebró en el Lienzo Norte, con presencia de artistas como Miguel Ríos o Los Secretos, para contribuir a la reforestación y recuperación de la zona afectada por el gran incendio que en agosto de ese verano arrasó Navalacruz.

«Puedes tener una voz muy bonita pero si no transmites no conectas con el público», reflexiona Bule a la hora de tratar de explicar porque ellos se han convertido en uno de los grupos más demandados no solo de Ávila sino de lugares como Madrid, Salamanca, Valladolid o incluso de Cáceres, donde actúan cada año dentro del Otoño Mágico del Valle del Ambroz.

«Este verano ha sido de locos», dice mientras repasa una agenda que este mismo jueves les lleva a La Vermutería, el domingo a San Martín del Pimpollar, el 16 al restaurante Las Rocas de El Hoyo de Pinares o el domingo 17, a Caramel.