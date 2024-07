El PP denuncia que Ávila está fuera de la agenda del Gobierno

Un Gobierno de España que «está acorralado por la corrupción y asfixiado por unos socios a los que se ha sometido de manera voluntaria, que no es capaz de aprobar nada en el Congreso porque no tiene los apoyos suficientes, y lo más importante, que tiene a Ávila totalmente fuera de su agenda». Así definió este viernes la diputada abulense del Partido Popular, Patricia Rodríguez, al Ejecutivo de Pedro Sánchez que «ha sido incapaz de presentar unos presupuestos por falta de ayuda de sus socios y de ejecutar estos presupuestos que han sido prorrogados».

Y es que, como indicó la parlamentaria nacional, «en estos seis años de Gobierno de Sánchez nada se sabe de la remodelación de la plaza de Adolfo Suárez, presupuestada y no ejecutada con la inestimable colaboración del Gobierno municipal con el alcalde a la cabeza; nada se sabe de la peatonalización del adarve de la Muralla en su zona sur, sin ejecutar y con falta de reivindicación del Gobierno municipal; tampoco del millón de euros presupuestado y no ejecutado para el Plan Territorial de Fomento de Ávila, pero aquí el alcalde solo ha mirado hacia la Junta de Castilla y León, que precisamente es la única administración que realmente está haciendo posible su impulso;ni del abastecimiento de agua de la ciudad con el Plan Cogotas o el por qué de la paralización de las obras del polígono de Las Hervencias».

«España no se merece un Gobierno que solo se preocupa por la resistencia de Sánchez y no por la de los españoles y de los abulenses que no pueden llegar a fin de mes y tienen dificultades para encontrar vivienda», afirmó Rodríguez, quien también puso sobre la mesa el 'Caso PSOE' que «debería haber conducido por lo menos a la dimisión de la presidenta del Congreso, de varios ministros y del propio presidente del Gobierno tras lo que hemos conocido de los negocios de su mujer. Resulta que están de fango hasta el cuello y lejos de asumir responsabilidades, se dedican a atacar a los jueces y a la prensa libre».

Además, la diputada popular se refirió a la única ley aprobada esta legislatura, la de Amnistía, para señalar que «no es buena porque es inconstitucional y quiebra el principio de igualdad de todos los españoles creando una casta de privilegiados». Y habló igualmente de otra ley actualmente en tramitación, la de Paridad, que «se ha transformado en una ley absolutamente perversa, donde Sánchez instrumentaliza a las mujeres para conseguir mantenerse en el poder, incluyendo una enmienda para quitar la prerrogativa del Senado de vetar el techo de gasto».

La alternativa a todo ello, según Patricia Rodríguez, es Núñez Feijóo, pues «el PP ha presentado más de 50 iniciativas para bajar precios y en materia de vivienda, educación, sanidad o dependencia, con una oposición siempre constructiva y propositiva».

Por su parte, el también diputado del PP por esta provincia, Héctor Palencia, afirmó que «tenemos un Gobierno que ha secuestrado el Parlamento, que está bajo mínimos y en el que los parlamentarios abulenses tenemos pocas posibilidades de sacar adelante cosas para Ávila». Así, se refirió al «desconocimiento» del Ejecutivo de Sánchez de los problemas de esta provincia en materia de transporte tanto por tren como por carretera, y aseguró que «el Gobierno no tiene un plan para mejorar las conexiones ni los tiempos del ferrocarril ni para bajar los costes en coche con el peaje».

También recordó Palencia que en la Comisión de Transportes denunciaron que «está paralizada la A-40 entre Ávila y Maqueda porque el Gobierno está anulando el trámite ambiental de ese proyecto, sin el que no se puede dar ni un paso más», y respecto al estudio de conexión a la Alta Velocidad por Santa María la Real de Nieva, comentó que «la ministra no sabe ni dónde está ese estudio», mientras que la PNL que han presentado sobre el proyecto del Prado en Ávila «todavía no se ha tratado». Aún así, aseguró el diputado que «el PP seguirá siendo la voz de Ávila y de los abulenses para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».