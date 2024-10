El Centro Agrario, sin clases por la falta de profesores

Pese a que las clases dieron comienzo el pasado 12 de septiembre un grupo de alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional Agraria de La Colilla aún no han recibido ni una sola hora de una de las asignaturas por falta de profesores. En concreto, los alumnos afectados por esta situación son los matriculados en primer curso de Técnico en Producción Agropecuaria que de hecho, aseguran las familias en un escrito dirigido tanto a la Consejería de Agricultura como a este medio de comunicación, empezaron el curso teniendo cubiertas solo catorce horas de las treinta que semanalmente deben recibir. Es más, la falta de docentes para dar todas las asignaturas de este curso ha llevado a que a día de hoy estos alumnos no estén recibiendo clase los viernes porque no hay docentes que impartan esas materias.

La preocupación de las familias es todavia mayor después de que el pasado lunes, y como se recoge en este escrito, sus hijos llegaran a casa diciendo que en el centro les habían dicho que «no les podían aprobar, pero tampoco suspender, pero que tendrían que repetir curso por no dar todo el temario».

Para las familias resulta incomprensible que un mes y medio después de haber arrancado el curso sus hijos sigan aún sin docentes para todos los módulos más aún, aseguran, cuando en el listado de admitidos en la bolsa de docentes de centros de Formación Agraria hay 1.252 candidatos lo que, dicen, significa que «hay profesores pra cubrir esos puestos».

En concreto, apuntan estas familias, los módulos de los que los alumnos no estarían recibiendo clase o menos horas de las que recoge el currículo son Cultivo, Taller, Sanidad y Zootecnia, que es la materia de la que «aún no han dado ni una hora en lo que llevan de curso».

respuesta de la junta. Desde la Delegación Territorial de la Junta explican que hay dos plazas vacantes de profesores que no no se han podido cubrir con la bolsa de empleo en vigor, recordando además que la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la nueva bolsa provisional de empleo de la que se contratarán los profesores para cubrir las vacantes, por lo que, aseguran desde la administración regional, «la situación está próxima a resolverse».

Desde la Junta, donde esperan que estas contrataciones se puedan realizar «en breve», se explica también que aunque, no se ha conseguido, «hasta ahora también se han hecho esfuerzos para cubrir esas plazas por otras vías». En cualquier caso, dicen las mismas fuentes, «el desarrollo del curso está garantizado».