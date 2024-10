París de Noia pone el broche tras la suspensión de los drones

Es una de las orquestas más populares del país y ni siquiera la desapacible sensación térmica, y también la lluvia, pudo aguar la fiesta. Llegada desde la Galicia, París de Noia calentó la noche abulense con un vistoso espectáculo con el que cerrar su gira 'Welcome to the party', toda una declaración de intenciones sobre lo que iban a poner en escena. Los temas más populares del momento, además de versiones de clásicos, iban a sonar en la explanada del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte para poner el broche del oro a la intensa jornada del sábado de la mejor manera, con música y baile. Su actuación tenía que llegar después del espectáculo de drones promovido por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, pero quedó aplazado «por causas técnicas derivadas de la situación meteorológica», según informó el Ayuntamiento de Ávila.