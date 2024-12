Cruce de acusaciones entre los grupos municipales del PSOE y Vox a cuenta de los gastos de protocolo. Desde las filas socialistas, su portavoz adjunto, Arturo Barral, denuncia el acuerdo entre la formación verde y Por Ávila para «duplicar» la partida de atenciones protocolarias en este 2024 como regalo de Navidad a todos los abulenses», mientras desde Vox hablan de «maniobra socialista en la que mezclan cuestiones para engañar».

Según explica Barral en un comunicado remitido a los medios de comunicación, «Por Ávila ha llevado a Junta de Gobierno Local una modificación presupuestaria por transferencias de crédito para su aprobación con un aumento de 6.9000 euros en la partida destinada a atenciones protocolarias y representativas».

«Un entremés cómico tras el sainete vivido el pasado martes en el Salón de Plenos, donde Por Ávila y su socio de ultraderecha, Vox, teatralizaron un recorte en la actividad política dirigida a las asignaciones de los grupos municipales, el personal eventual o a los concejales sin dedicación exclusiva o parcial», señala el portavoz adjunto del Grupo Socialista, quien recuerda que «hace apenas tres días el equipo de gobierno de Por Ávila y Vox aprobaban el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Ávila, en el que se reducía en 3.000 euros la partida destinada a atenciones protocolarias y representativas». «Sería bueno que el señor Sánchez Cabrera explicase a su socio, el señor Lorenzo Serapio, cómo este año se van a gastar más de 12.000 euros en este ámbito, los 6.000 presupuestados inicialmente y los 6.900 que se suman ahora y en 2025 se pretende desembolsar en protocolo únicamente 3.000 euros», señala Arturo Barral.

Desde el Grupo Municipal Socialista le ofrecen la respuesta, «durante las últimas semanas asistimos en las juntas de gobierno locales a disminuciones de partidas destinadas a limpieza de centros de enseñanza, recogida y tratamiento de residuos o limpieza de edificios municipales», asevera Barral, «así gestiona Por Ávila el Ayuntamiento, pegando un sablazo a los abulenses a base de impuestos y recortando en partidas fundamentales, mientras se suben los gastos protocolarios».

Respuesta de vox. Desde Vox, también en un comunicado, responden que «el Grupo Municipal Socialista es un aprendiz de su hermano mayor gobernando la nación, mentiras, embustes y confusión. La última expresión de tal incoherencia o incompetencia para poder valorar su situación, la encontramos en las manifestaciones realizadas por su portavoz en las que, de manera plenamente consciente e intencionadamente, mezclaba las anualidades de 2024 y 2025 para confundir a la ciudadanía indicando que Vox, apoyaba una subida de la partida presupuestaria de atenciones protocolarias, cuando esto no es verdad».

Subrayan desde Vox su abstención en la Junta de Gobierno y dejan claro que «el equipo de gobierno nunca ha contado con el voto positivo de Vox para estas cuestiones, al contrario que ha ocurrido con el del PSOE, que en alguna ocasión ha apoyado la modificación presupuestaria. Desconocemos si el señor Barral sabe contar, pues lo que se sometía a votación, correspondía al ejercicio presupuestario de 2024 y no al de 2025, en el que el Grupo Municipal Vox ha pactado la reducción de la partida presupuestaria referida a atenciones protocolarias, así como la reducción del gasto político; nos encontramos nuevamente ante una maniobra socialista en la que mezclan cuestiones para engañar. Señor Barral, si necesita información pídala. El presupuesto de 2024, no es el presupuesto de VOX, ya que no contó con nuestro favor».

«Incoherencia es que el PSOE haya abandonado al tejido social y los más necesitados de Ávila por la animadversión personal del Sr. Barral con el equipo de Gobierno», afirman desde Vox, y añaden que «el único mérito o legado por el que va a ser recordado el señor Barral en este Ayuntamiento es por formar parte de la lista electoral que dio al PSOE los peores resultados de su historia y que abandonó a su suerte a los más necesitados de esta ciudad».