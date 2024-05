El Adolfo Suárez, en estos momentos, no cumple ni para jugar en Segunda RFEFni para disputar la Copa del Rey a la que tiene derecho el Real Ávila como campeón en Tercera RFEF. Es la realidad actual de un estadio cuyo mal estado de conservación se ha convertido en uno de los problemas de un club al que se le acumula el trabajo en los despachos.De la tranquilidad sobre el césped, al 'frenesí' de los despachos, donde no sólo se trabaja para cerrar los flecos de una temporada 2023-24 que acaba de terminar, sino que ya se está trabajando en una temporada 2024-2025 en la que, junto al diseño del nuevo proyecto deportivo –empezando por la continuidad de JoanFarías como Director Deportivo, algo que no está tan claro como parecía– para la Segunda RFEF, hay que empezar a solventar un asunto, el Adolfo Suárez. «La realidad es que el estadio es un problema y un problema a corto plazo» señala abiertamente PabloDomínguez, Director de Operaciones del Real Ávila, porque con las Normas Reguladoras y Bases de Competición de Segunda Federación en la mano, el campo no cumple «algunos» de los requisitos que se demandan para inscribirse en la competición.

Quede bien claro y vaya por delante que «la inscripción del equipo en la Segunda RFEF no corre ningún riesgo.No vamos a tener problemas» quiere dejar muy claro Pablo Domínguez, Director de Operaciones del Real Ávila, que reconoce que «sí vamos a tenerlos a corto plazo con la Copa del Rey», donde la Federación «es más exigente» a la hora de hacer cumplir la normativa, recordando cómo «en todos esos campos de equipos de categorías inferiores que han disputado esta competición han tenido que realizar modificaciones». Y aunque aún no se manejan fechas, esa primera ronda de Copa del Rey donde haría su aparición el equipo encarnado se suele disputar a finales del mes de octubre y comienzos del mes de noviembre. Son fechas a tener muy en cuenta.

Normativa

Las Normas Reguladoras y Bases de Competición de Segunda Federación en su disposición Tercera hace mención a los «requisitos específicos de inscripción para la Segunda Federación» apuntando en tres de ellos a las condiciones y características de los terrenos de juego. Así, se habla de césped, aforo e iluminación. «Si nos ponemos exquisitos, no cumplimos ninguno de los tres» y aunque desde el club son conscientes de que la Real FederaciónEspañola de Fútbol no es tan «exigente» a la hora de hacerlos cumplir como lo son para inscribirse en Primera RFEF, como ha quedado constatado con esa visita de los miembros de la FederaciónEspañola de Fútbol a La Albuera para avisar a la Segoviana de que su inscripción debe venir aparejada de mejoras en el campo, en el Real Ávila tienen muy claro que sí se les va a exigir para la disputa de la Copa del Rey.

Sin luz suficiente

El Adolfo Suárez 'no' cumple - Foto: David CastroSon tres los puntos que hay que cumplir y el que de verdad preocupa es el que afecta a la iluminación.

La normativa de la RFEFseñala, textualmente, que es requisito «disponer de iluminación suficiente para la disputa de un partido oficial en horario nocturno y con luminosidad suficiente (mínimo 500 luxes) para cuando el partido deba ser emitido por televisión en horario nocturno». Una iluminación «a la que ahora mismo no llegamos» comentan fuentes consultadas por Diario de Ávila.

Se quedó a 'oscuras' el Adolfo Suárez a finales del mes de octubre de 2023 cuando una mañana de fuerte viento arrancaba los focos de una de las torretas del estadio.Quedó el panel de focos colgando de los cables y ante el riesgo de desprendimiento se retiró toda la torreta, que desde entonces duerme el sueño de los justos sobre el velódromo a la espera de su reparación y recolocación. No obstante, desde el club asume que ni con la instalación de la torreta se solventaría el problema de iluminación de un campo donde hace ya demasiados años son más los focos fundidos que los que funcionan.

El Adolfo Suárez 'no' cumple - Foto: David Castro«Ahora mismo estamos lejos de cumplir. Entendemos que no va a suponer un problema para jugar en Segunda RFEF pero sí es el requisito que habrá que solucionar para jugar la Copa del Rey» tienen muy claro en el Real Ávila. Es lo primero a solucionar.

El aforo

Abarca la normativa cuestiones relativas al aforo del campo. Exige el texto «disponer de un estadio con un número mínimo de 3.000 espectadores. En todo caso, se tendrán en cuenta posibles impedimentos urbanísticos o de configuración del espacio disponible». Una cuestión en la que ya está trabajando el club, que maneja varias opciones para aumentar el número de espectadores en el terreno de juego abulense.

Ya antes de acabar la temporada, y ante un ascenso que se veía venir, desde el Real Ávila comenzaron a trabajar en este aspecto, la ampliación del aforo, mucho más tras una temporada en la que la buena marcha del equipo ha llevado a romper todos los registros, colgando el cartel de 'no hay billetes' en varios partidos en un Adolfo Suárez que el día del ascenso ante La Virgen del Camino albergó cerca de 2.800 personas.

Una de las actuaciones ya planificadas es la 'rehabilitación' de la grada descubierta. «Ya hemos hablado con una empresa para la realización de la prueba de cargas» explica Pablo Domínguez. «El resultado de esa prueba será la que nos delimite el aforo en esa grada» que deberá ser rehabilitada antes de albergar aficionados. Además, no se descartan otras opciones ya empleadas esta temporada como son instalación de gradas supletorias o la posibilidad, como ya se hizo en el partido del ascenso y que gusta mucho dentro del club, de que los aficionados se puedan situar en todo el perímetro del terreno de juego. «El aforo es un problema que no nos preocupa». Tiene solución.

El césped

Por último la normativa pide «disponer de un terreno de juego de hierba natural o artificial de última generación (con una antigüedad máxima de 8 años) para la disputa de todos los partidos oficiales o superando dicha antigüedad, aportar la certificación de que el terreno de juego dispone de la acreditación vigente mínima de Quality FIFA o la UNE-EN 15330-1 para campos de hierba artificial emitida por entidad habilitada para ello». El menor de los problemas. «Vamos a tener un terreno de juego mejor que el de otros equipos» señalan en este caso concreto desde el Real Ávila, donde el trabajo desarrollado este año –en buena medida gracias a la labor de José Miguel sobre el verde– ha permitido disfrutar de un césped como nunca en los últimos años.

No se espera en el Real Ávila, como le ha ocurrido a la Segoviana, la visita de un delegado federativo para revisar las instalaciones y decidir lo que es y no es apto, pero ello no oculta la preocupación que existe en estos momentos dentro del club. «No tenemos constancia de que vaya a venir pero si viniese, no cumplimos todas las condiciones».

«Nosotros hemos cumplido»

Para solucionar todo esto el papel de las administraciones «va a ser clave». Desde el Real Ávila ya avisan de la necesidad de mantener reuniones con Ayuntamiento de Ávila, DiputaciónProvincial y Junta de castilla y León. En el club pueden entender –que no es lo mismo que compartir– la ausencia de inversiones en el Adolfo Suárez ante el ir y venir de diferentes propiedades que prometían éxitos que no se producían, pero en este caso «nosotros hemos cumplido» dejan muy claro. «Ahora es momento de que todos apoyen, porque de lo contrario el club no tendrá viabilidad». Ahora les toca a otros.

«La torreta de luz estará instalada a tiempo»

En todo esto, el papel del Ayuntamiento de Ávila, la principal administración implicada en el estado del Adolfo Suárez y en la resolución del principal problema, el de la luz. «No quiero dar fechas pero la temporada que viene la torreta de luz estará instalada» explica Carlos López, concejal del Ayuntamiento de Ávila, que adelanta que ya ha sido valorada por los herreros, se han encargado las escuadras y el galvanizado.La torreta solucionará el problema de cara a los partidos de Segunda RFEF, otra cuestión es en Copa del Rey, «donde se necesita más iluminación. Nos tendremos que reunir pero si hay que albergar partidos de Copa vamos a necesitar más luz». Ya se valoran dos soluciones desde el Ayuntamiento. «Una de ellas pasa por realizar una inversión, buscar fondos tipo 'next-generation' para cambiar la iluminación a focos LED. La otra solución, que es lo que se está haciendo en otros sitios, sería alquilar unas torres móviles de luz específicamente para un partido».

Sería la solución para un campo que reconocen «hay que mejorar» pero que está muy limitado por dos condicionantes, la normativa de la CHD y el dinero. «El Ayuntamiento está como está, habrá que ver de dónde sale el dinero» avisa. Se espera a la reunión con el Real Ávila «para dar pasos» como puedan ser adquirir nuevas gradas supletorias o mantener todo el invierno las que actuales. «Hay que ver cómo podemos mejorar el estadio con los recursos que tenemos.A ver si entre todas las administraciones sumamos esfuerzos para que haya un campo digno».