CCOOacusa al Ayuntamiento de «engañar» a la Junta en igualdad

La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Ávila ha manifestado que el Consistorio abulenes «engaña» a la Junta de Castilla y León en materia de igualdad.

Según explican desde CCOO, el Plan Anual de Fiscalizaciones 2023 del Consejo Cuentas de Castilla y León establece que este organismo autonómico debe cumplir con el mandato de «Fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de planes de igualdad por los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León». Para ello, apuntan desde CCOO, ha remitido un cuestionario al Ayuntamiento de Ávila para conocer, «de primera mano y de forma fiable», la realidad del Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres del Personal del Ayuntamiento. De las respuestas remitidas por el Consistorio, según afirman desde la Sección Sindical de CCOO, «se desprende que el Ayuntamiento de Ávila engaña a la Junta de Castilla y León, a través del Consejo de Cuentas, organismo encargado de la fiscalización señalada».

CCOO asegura que «las respuestas dadas por el Ayuntamiento, presidido por Por Ávila, no se ajustan a la verdad cuando se le interroga sobre la evaluación y seguimiento del Plan de Igualdad, al afirmar que la Comisión de Igualdad se reúne, para ello, de forma bimensual. Algo que no es cierto porque no se ha vuelto a reunir desde octubre de 2023».

Por otra parte, insisten, «el Ayuntamiento trasmite al Consejo de Cuentas que está trabajando en la licitación de la contratación de una empresa encargada de la elaboración del II Plan de Igualdad, cuando esto, a día de hoy, no es cierto». Con todo, a la conclusión que llega CCOO es que, para el gobierno municipal, «el Plan de Igualdad no es una prioridad».