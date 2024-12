La grave situación en la que está quedando La Moraña

Queridos lectores y amigos del Diario de Ávila: Me dirijo por este medio a todos los que compartimos las mismas preocupaciones e inquietudes de la grave situación en la que está quedando nuestra zona rural en La Moraña.

Hace tiempo que por este mismo medio hacia una llamada de clamor a nuestras instituciones, pero cada vez el deterioro y abandono de nuestra España rural es mayor. Pero, ¿quién se preocupa de pueblos como el mío de 70 habitantes? Al fin y al cabo, son un insignificante puñado de votos.

Señores políticos pónganse la mano en el corazón cuando hablan de la España vacía porque son ustedes los que la están vaciando a pasos agigantados porque en ningún momento se preocupan de nuestras necesidades, solo nos visitan para pedirnos ese pequeño puñado de votos cuando llegan las elecciones.

Para estos pueblos pequeños es imprescindible el transporte publico porque hay personas mayores que ya no tienen coche propio o no lo pueden usar y tienen que desplazarse a comprar o para hacer alguna gestión administrativa a Arévalo o, ¿por qué no, para viajar hasta Salamanca o a Madrid por placer?

Ya sé que el tema de transportes lo gestiona el Excmo. sr. ministro Óscar Puente, pero como él conoce bien esta zona por si no lee la carta se la enviaré a su ministerio.

Desde la pandemia los transportes públicos los han dejado en mínimos. Estamos acostumbrados que por Gutierre-Muñoz, como está en la carretera de La Coruña, de siempre he conocido pasar por allí primero Auto-res y después Avanza, de las líneas Madrid a Salamanca y Madrid a Zamora, dos y luego incluso lo subieron a 3 por la mañana y 3 por la tarde, haciendo rutas iguales en las dos direcciones.

Ahora tenemos la Empresa Mombús pero desde Gutiérre- uñoz a Madrid solo podemos ir a las 10,07 y a las 20,52 que en este tiempo ya es de noche y tenemos que esperar en la parada sin iluminar. Desde Madrid a Gutiérre-Muñoz, podemos ir a las 8,30 y a las 22,15, que como se pueden imaginar cuando llegas a Gutiérre Muñoz te dejan en el puente completamente de noche. Yo he hecho este viaje un día y el conductor esperó un poco porque no podía ver ni la salida hacia el puente. No me quiero olvidar de agradecer desde este medio al conductor este hecho, su amabilidad y delicadeza con los pasajeros, el respeto y la profesionalidad. Agradecería fuese felicitado por su buen hacer.

Pero Arévalo si tiene 5 horarios diferentes para ir desde Madrid a Arévalo: 6:30, 8:30, 9,30, 16,30, y 22,30.

Para ir de Arévalo a Madrid, incluso tienen uno más los viernes y domingos: 9:56, 12:10, 13:56, 20:41, 22:20, y 00:30.

Pero no sé quien ha pensado esto porque para ir a Madrid tienen que pasar por Gutierre-Muñoz, pero pasan de largo solo paran los que he citado antes. Y la vuelta igual.

¿Es que los pueblos pequeños de la Moraña no pagamos impuestos? ¿O, somos de segunda categoría?

No solo en Gutierre-Muñoz tenemos este problema. También a pocos metros de la carretera Madrid-La Coruña pasa el ferrocarril Madrid-Gijón y no tenemos paso a nivel, ni barrera… nada, solo un stop bastante lejos de la vía por lo que nos tenemos que acercar para ver si pasa el tren. El término de Gutierre-Muñoz se extiende hacia esa zona por lo que los agricultores como mínimo tienen que pasar con sus tractores cuatro veces al día, pero en la época de recolección no se pueden calcular son muchas y con los remolques cargados de grano.

Nos prometieron hace tiempo un puente elevado, incluso está señalado el lugar donde se iba a hacer, pero nunca llegó y durante este tiempo que llevamos esperando el puente ya ha habido varios accidentes, el último el 27 de julio que al cruzar la vía un agricultor se le cruzó un tren a gran velocidad y le partió el tractor pasando por delante de las narices del conductor que estaba en la cabina.

Las cunetas están llenas de maleza y roban la visibilidad a los conductores, pero Adif ni las limpia ni permite limpiarlas. Al final la culpa es del conductor y seguimos igual.

Señores políticos de todos los colores, ayúdennos a conseguir este puente tan importante para salvar vidas que no estoy pidiendo un salón de recreo, estoy pidiendo algo muy necesario para que los agricultores no se jueguen la vida.

Suplico primero a todos los políticos de mi provincia Ávila y luego a la Junta de Castilla y Lean para que vayan todos en bloque a solicitar al Ministro de Transportes ese puente para que no nos juguemos la vida cada vez que pasamos. Pido solidaridad de toda la Moraña para que nuestras voces se oigan en Adif y en el Ministerio de transportes y consigamos unos buenos y seguros medios de comunicación y transportes.