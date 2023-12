Fue 2023 un año de mucho y de muchos. El año de los ascensos del Colegios Diocesanos o la Milagrosa Las Nieves, el de la primera victoria de David González como ciclista profesional, el del debut internacional de Carla Jiménez o Ryan Barcala, el del retorno a las canchas del Club Balonmano Ávila 7 Metros, el del regreso de la Vuelta Ciclista a Ávila, el del dominio sobre el tatami de Lucía Sánchez... Fue también el año de la retirada de David Mayoral, Inés Cantera y Diego Rubio o el de los graves accidentes de Noel Martín y Carlos Soria. Porque también dejó amargos sinsabores el año que acaba. Pero en la mente de todos quedará el 2023 como el año del Centenario del Real Ávila. Un triunfo histórico para un club que ha sabido sobrevivir y sobreponerse a las adversidades. Y en 100 años hay muchas.

Comenzó el 2023 para el Real Ávila sabiendo que sería un año importante.Llegaba el año del 'ansiado' Centenario, el que en ocasiones parecía que nunca llegaría. Cumplía 100 años –8 de agosto– el club encarnado en un 2023 que comenzaba de la mano de sus nuevos propietarios, que se presentaban de manera oficial en los primeros días del mes de enero. Llegaba al club Team Ávila, la nueva propiedad liderada por Luis Perote.Nueva propiedad, nuevas caras, nuevo proyecto pero el mismo objetivo de cuantos han llegado al Adolfo Suárez en los últimos años, el ascenso a la Segunda RFEF. Aterrizaban en un momento que, en lo deportivo, parecía bien encauzado. Borja Rubiato lideraba al equipo desde el banquillo camino de su segundo playoff consecutivo. No llegó a jugarlos. Destituido en la recta final de temporada, volvía al banquillo del Adolfo Suárez un histórico, José 'Chino' Zapatera, que terminó por rematar la faena. Sin embargo, el equipo caería en los playoffs a las primeras de cambio ante el Salamanca UDS. A partir de ese momento se comenzaba a trabajar en un nuevo proyecto deportivo. Si el anterior se lo encontraron 'hecho', esta vez el proyecto deportivo respondería a la idea de la nueva propiedad. Y al frente de todo Miguel de la Fuente, un técnico que se ha convertido en la piedra angular de un equipo que se marchó a las Navidades como líder y aspirante al ascenso directo como campeón.Podría ser la culminación perfecta al año del Centenario.

Quien sí tuvo y mucho que celebrar en el 2023 fue el Colegios Diocesanos. Un año duró su 'destierro' a la Regional de Aficionados. Descendió en el verano de 2022 y se ganaba el ascenso como campeón en el verano de 2023. IvánLastras devolvía al equipo allí donde lo tomó, en el Grupo VIII de la Tercera RFEF. Bien es cierto que el año lo cierran en puestos de descenso, que comienzan el 2024 con deberes pendientes, pero el ascenso a Tercera marcó su año. Los colegiales 'dejaban' una categoría Regional a la que volvía el Deportivo Arenas, campeón de la Provincial de Aficionados. Ascenso que también celebró el Milagrosa Las Nieves, que dominó la Liga Doble G para acabar como campeonas y conseguir el ascenso a la Liga Gonalpi, la Primera Regional Femenina.

Comenzó Borja Jiménez el 2023 fuera de los banquillos tras su cese como entrenador del Deportivo. Lo acaba como líder de LaLiga Hypermotion - Segunda División al frente del Leganés, que encontró en el técnico abulense a la persona idónea para dirigir el nuevo proyecto pepinero, capaz de sorprender a todos.

Puede decir Rubén Peña que ha jugado todas las competiciones regulares europeas –la Supercopa de Europa es una final– que existen en la actualidad. Si con el Villarreal conquistó la UEFAEuropa League 2021 y jugó la Champions League 2021-22, con el Osasuna disputó la Conference League 2023 tras un rocambolesco verano en el que tuvo que ser el TAS quien rectificara a la UEFA, que quiso quitar a los rojillos en los despachos –por un asunto resuelto en los juzgados hace más de 10 años– lo que se habían ganado en el terreno de juego. No pasó el equipo de la primera eliminatoria, donde les apeaba el Brujas. Fue el colofón a un 2023 que comenzó para el abulense de la peor manera, con una lesión en el cuádriceps, pero que cerró siendo partícipe de la mejor temporada del equipo navarro, séptimo en liga y jugando la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid.

Celebró España la conquista del Mundial de Fútbol Femenino de Australia y en Ávila se celebró especialmente en Cebreros, donde uno de sus 'paisanos' fue partícipe del éxito.Porque el cebrereño y ex jugador culturalista José Luis González 'Búfalo' era parte del éxito de la selección gracias a su labor dentro del 'staff' –utillero– que entonces dirigía Jorge Vilda. Y un cebrereño como Álex González sigue dando pasos adelante.Gracias al acuerdo de colaboración firmado entre la Real Federación Española de Fútbol y la Confederación Autismo España se convertía en encargado de material de todas las categorías de la Selección Española de Fútbol, incluyendo la Absoluta.

Acabó el 2023 como otro año más de transición en la Liga EBA para el primer equipo del Óbila Club de Basket, que sigue sin entrar en las quinielas de favoritos al regreso a la LEBPlata, allí donde se ansía volver. No pudo ser de la mano del argentino Carlos Osvaldo Gómez (el equipo concluyó en sexta posición la temporada 2022-23), que tras dos años en el banquillo verderón abandonaba el proyecto por cuestiones personales. Y por los mismos derroteros se mueve el equipo que ahora entrena Evaristo Pérez, un ilustre del baloncesto español a los mandos de un equipo que sigue esperando tiempos mejores. Sigue David Mangas al frente de su Grupo Alega Cantabria en LEBOro y otro año más luce Álvaro Muñoz el brazalete de capitán en el Obradoiro de ACB.

En los deportes de equipo el 2023 dejó el retorno a las canchas del Club Balonmano Ávila 7 Metros, que casi una década después regresaba a la competición con la idea de recuperar el balonmano en Ávila.

No falló el atletismo, un deporte que en los últimos años nunca falla. Empezando por Carla Jiménez y siguiendo por otros nombres propios como los de Ryan Barcala o Álvaro Monfort. Carla Jiménez (ClubPuente Romanillos)conquistaba los títulos de campeona de España Sub'20 en los 1.500 metros lisos tanto en pista cubierta como al aire libre. Y todo ello consiguiendo lo que era hasta ese momento un sueño y un reto, debutar con la SelecciónEspañola.Lo hacía en el Europeo Sub'20 de Jerusalén. «Creo que es la mejor temporada de toda mi vida como atleta». No le fue nada mal el año al abulense Álvaro Monfort (Ecosport), campeón de España Sub'20 de los 800 metros lisos de pista cubierta y medalla de plata con la SelecciónEspañola en el European DNASub'20. El tercero en 'discordia', Ryan Barcala, no faltó a la cita con el podio en los campeonatos de España. El atleta del Puente Romanillos se proclamaba subcampeón de España Sub'18 en los 800 metros lisos tanto en pista cubierta como en aire libre. Y todo ello redondeado por su debut internacional con la SelecciónEspañola en el FestivalOlímpico de la Juventud Europea en Maribor, Eslovenia.

Confirmó que tiene un gran futuro por delante Ánder Olaso. El joven atleta invidente, junto a su guía César Palacios 'Chapi', logró entre otras muchas cosas subirse al podido –doble medalla de bronce– con la Selección Española en Italia el World Para Athletics Gran Prix de Jesolo. «Este año es para estar contentos» valoraba el joven atleta.

Regresó a casa, a sus orígenes, Andrea Jiménez para volver a ser quien era. La atleta abulense volvía a ponerse en manos de José Antonio Santodomingo después de dos años sin los resultados esperados y muy lejos de su nivel. «Hay que ir poco a poco. Esto es constancia y tiempo. Por volver aquí no significa volver a correr como antes» avisa. Los resultados se verán con el inicio de 2024.

Aunque el ciclismo recordará el 2023 como el año que lo dejaron Diego Rubio e Inés Cantera, hubo también quien encontró motivos más que sobrados para sonreír. El primero de ellos, David González. El ciclista de Fontiveros lograba su primera victoria como profesional en el Gran Premio Torres Vedras-Trofeo Joaquim Agostinho, acudía a su primera 'grande' con la disputa de la Vuelta a España 2023, donde además logró ser uno de los protagonistas de su equipo, y regresó a la SelecciónEspañola para disputar el Europeo. «A nivel deportivo, por números y por sensaciones ha sido mi mejor año».

Ganó «la carrera más bonita que puedes ganar» el abulense Carlos Gutiérrez, que se convertía en campeón de España Elite-Sub'23 de Carretera en un disputado final de etapa en el que superó en la misma línea de meta al utrerano David González. Ambos ciclistas llegaron con el mismo tiempo pero el triunfo quedó en manos del abulense, que desde el mes de junio luce el maillot de campeón de España y lo seguirá haciendo en este 2024.

Después de tres años sin celebrarse volvía a disputarse la Vuelta Ciclista a Ávila. Se empeñaron David Navas y Jesús Rodríguez 'Pájaro' –a través del Club Deporábula– en hacerla posible y lo consiguieron para devolver a las carreteras de la provincia una prueba que cumplió con su 47º edición. «Tendremos nuestros errores y nuestros aciertos, pero afrontamos este reto con muchas ganas e ilusión para que la Vuelta a Ávila vuelva a ser una realidad». De nuevo lo es.

Tratará del olvidar su 2023 el arenalo Noel Martín. «Ha sido un año complicado». Una temporada que comenzó a torcerse cuando la Real FederaciónEspañola de Ciclismo decidía cambiar la composición de los tándems, perdiendo como pareja a Christian Venge, con el que había sido campeón del Mundo o bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokyo. Todo ello terminó por venirse abajo tras una grave caída en la Vuelta a Cantabria –chocó contra un árbol– que además de cinco costillas rotas, fisura en la pelvis y el omóplato, le produjo un derrame de sangre en el pulmón que obligó a ingresarle en la UCI varios días. Acabó en septiembre su temporada y lo hizo pensándose si seguiría. «La vida son etapas y quizás ésta tenga que acabar aquí» dijo entonces. Pero seguirá.

El 2023 comenzó para Santi Mayorga con la llamada de la Selección Española y el Campeonato de Europa Júnior que tantas ganas tenía de disputar. Lo 'cerró' con el título de campeón de España en la modalidad Kumité Sub'21 de menos de 60 kilos. De éxito en éxito se ha movido por los tatamis la barcense Lucía Sánchez. De nuevo campeona de España, la pupila de Vicente Domínguez se proclamaba subcampeona de Europa y subcampeona del Mundo de Parakarate en Budapest en la modalidad de Kata Discapacidad Intelectual K21. Pero por encima de todo, la medalla de oro en los Virtus Global Games, donde se subía a lo más alto superando a su gran rival, Olivia Kakosy. Un año en el que apuntar nombres como los de Sara Jiménez Sánchez - Morate, África Villa o Paula Arrabal, entre otros.

El 2023 nos dio a conocer a todos a Rodrigo Sánchez, el joven boxeador de Las Navas del Marqués que hizo historia en el Campeonato de Europa de Boxeo en Edad Escolar disputado en Maribor, Eslovenia, al convertirse en el primer púgil español –en categoría masculina– en lograr una victoria en un Europeo en Edad Escolar. Fue gracias a su victoria en octavos de final ante el serbio Nikola Marinkovic. Y aunque cayó eliminado en cuartos de final, tanto la llamada de la Selección como la participación en el Europeo, fueron «una de las mejores experiencias de mi vida».

El año que termina nos permitió descubrir que hay un abulense que domina como nadie el vuelo acrobático. Daniel Koller se convertía en campeón de España de Vuelo Acrobático Elemental en el aeródromo Beatriz Cantos Melgar de Matilla de los Caños (Valladolid). Instructor de vuelo, «estoy siempre con los pies en el aire». Nunca mejor dicho.

Se sentía «estancado» Iván Romero, el socorrista de Cebreros, después de dos años en los que tenía sensaciones encontradas. «Quizás cuando uno mira los resultados estaban bien, pero a nivel personal, a nivel de deportista, tenía otros objetivos y veía que no los conseguía». Y los encontró en un 2023 en el que, además, se llegó la primera convocatoria de la Selección Española Absoluta para la disputa del Torneo Latinoamericano de Salvamento Acuático Deportivo Indoor 2023 en Buenos Aires, Argentina, donde lograba la medalla de oro en los relevos 4x50 natación con obstáculos. El primer paso para pensar en luchar por la llamada para el Mundial de Australia de 2024.

También en el agua, aunque en este caso sobre una piragua, el joven –17 años– arenense Arturo Aguilar se destapaba como una de las mejores promesas del piragüismo nacional en categoría K2. Al subcampeonato de Europa Juvenil en categoría K2 en la localidad croata de Slavonski Brod, el bronce en el Campeonato del Mundo de Maratón –modalidad K2 Juvenil– disputado en Dinamarca. En ambos casos junto a su compañero Rubén Castilla. Los 70 kilómetros que hace a diario entre Arenas de SanPedro y Talavera para entrenar con su club, el Club Talak, entre otros muchos sacrificios, tuvieron su recompensa.

Dos ITF, varias semifinales en ATPChallenger y un salto de 300 puestos en el ranking ATPllevaron a Dani Rincón a finalizar el curso 2023 en el puesto 181 y con la 'invitación' en la mano para el cuadro clasificatorio del Open de Australia con el que abre el 2024. «Ha sido un buen año pero me ha faltado un poco de regularidad» analiza el abulense, que sigue con su progresión paso a paso en el circuito del tenis profesional.

Después de años complicados, encadenando lesiones e intentos 'fallidos' por volver definitivamente a las pistas, Paula Arias recuperaba la sonrisa en un 2023 en el que, por fin, pudo decir 'adiós' a sus problemas físicos, conseguir la continuidad que tanto anhelaba y además sumar su primer ITF profesional –en 2016 lo había conseguido en categoría júnior– con el triunfo en el en el ITFW15 Telde. «Me he demostrado que puedo».

Y cuando parecía que, por fin, Carlos Soria conquistaría la cumbre del Dhaulagiri (8.164 metros), ocurrió lo inesperado. «Fue una injusticia» dice el propio montañero abulense, que sufría un grave accidente. A 7.700 metros de altura y camino de la cumbre, la caída de uno de los sherpas que abrían camino arrastró a varios montañeros, entre ellos Carlos Soria, que se llevó la peor parte. Porque el veterano montañero abulense –84 años– sufría una fractura abierta de tibia. Se ponía en marcha una operación de rescate. Sus compañeros debían bajarle hasta el Campo 2, el límite al que podía ascender el helicóptero. Ayudaron los montañeros polacos Bartek Ziemski y Oswald Rodrigo Pereira, que a punto de tomar un vuelo hacia Varsovia no se lo pensaron dos veces y decidieron iniciar un ascenso a la carrera para colaborar a su traslado desde el Campo 3 al Campo 2. «La primera parte hubo que bajarla sin camilla, atado con cuerdas, tirando de las piernas para que no me escurriera. El dolor fue terrible pero mereció la pena. Aquí estamos». Se recupera el abulense de lo ocurrido –ha pasado dos veces por quirófano, la segunda de ellas para retirarle los tornillos y plazas que le colocaron en la primera– y camino de los 85 años no se cierra las puertas a nada. «A las montañas voy a seguir yendo. Más altas, más bajas, más duras o más fáciles, pero a la montaña iré».

Sigue cosechando títulos la Yeguada Arroyomonte, que volvía a recibir el premio a Mejor Ganadería Criadora de Caballos de Doma Clásica en el Campeonato del Mundo de Pura Raza Española. La séptima ocasión en la que la yeguada de San Bartolomé de Pinares se hace con este galardón.

El año deportivo comenzó con una imagen, con las lágrimas del piloto Oriol Vidal, ex alumno y asesor del UCAV Racing Engineering, cuando una avería en la última etapa le privó de ganar el Rallye Dakar 2023 en la categoría T4 cuando era líder destacado. Lo que debía ser una última jornada de trámite se convirtió en una pesadilla. La rotura del cardán del vehículo, la pérdida de tracción delantera y la posterior rotura del habitáculo le llevaron a perder 20 minutos vitales. Nunca antes un segundo puesto tan valioso pudo tener un sabor tan amargo. Sigue disfrutando del motor Alberto San Segundo, de nuevo piloto del 'Coche 0' para la RFEDA en el Campeonato de España de Rallyes. Un año el que el abulense Sergio Prieto conseguía su primera victoria en el Rallye Diputación de Ávila.

Se estrenó el arenense Manuel López en el Campeonato de Europa 2023 con la Selección Española de EMX 125 y siguen con su más que interesante progresión los jóvenes pilotos de motocross Celso Rodríguez y Carlos Martín.

Pero el año 2023 en el mundo del motor fue amargo para Ávila. Se estrenaba la primera edición del Rallysprint San Bartolomé de Pinares en el mes de abril y lo hizo de la peor manera posible. En la disputa del segundo tramo cronometrado, en sentido descendente desde el alto del Puerto del Boquerón a la localidad de SanBartolomé, fallecía el conocido piloto y mecánico abulense David López Tomico en un accidente a los mandos de su Fíat Abarth.La consternación en el deporte abulense fue total, como consternada quedó la ciudad de Arévalo cuando se conocía el fallecimiento del piloto de motocross RubénGarcía Conde en la manga de entrenamientos del IXTrofeo Motocross 'Los Patos MX' tras una salida de pista y una mala caída. «Ha sido una cosa de mala suerte». Y aunque no era abulense, el fallecimiento del brasileño Sidao, ex jugador del Óbila Club de Basket, causó un fuerte impacto. Fue muy apreciado a su paso por Ávila.

Se bajaron de la bici y colgaron las botas

El 2023 nos dejó tres 'despedidas' del deporte. Dijeron adiós a aquello que tanto lesgustaba David Mayoral, Inés Cantera y Diego Rubio. El primero colgó las botas, los dos segundos se bajaron de la bicicleta, y todos ellos lo hicieron demasiado pronto. Aún no era su momento, pero su momento había llegado. A sus 26 años David Mayoral ponía el punto y final a su carrera como futbolista. «La realidad es que mi rodilla ha dicho basta» anunciaba. Una lesión de rodilla a inicios de la 2021-22 y una recuperación que no fue como se esperaba hicieron imposible su regreso a los terrenos de juego. «Ahora me toca recorrer otros caminos». Y en esas está Diego Rubio al que, como a David Mayoral, una caída –fractura abierta de cúbito y radio– en el Tour de Estonia de 2022, dos operaciones –la primera de ellas una chapuza– y una larga rehabilitación en al que no consiguió que el brazo quedara «para ser ciclista» hicieron que, pese a intentarlo todo, tuviera que poner el punto y final después de 9 años como profesional. Y en el que era su segundo año como profesional y con apenas 20 años Inés Cantera lo dejaba. «El ciclismo me ha dejado de llenar.La vida son etapas y he sentido que ha llegado el momento de cerrar este capítulo de mi vida». No renunció a seguir compitiendo, pero las secuelas del grave accidente que sufrió en 2022 en circuito italiano de Vallelunga hicieron del 2023 un año en blanco para el piloto de piedralaves Víctor Rodríguez. Sin el alta médica, Víctor recondujo su labor en el motociclismo como 'coach' deportivo de siete jóvenes pilotos del Igax Team.