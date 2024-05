Diocesanos.

Loti; Fala (Docar, 67'), Fay, Garri (Nacho, 59'); Sergio Nogal, Guille Velayos; Ibra (Jimmy, 72'), Sergio Mayorga, PabloNegro (Hugo, 72'); Fer, César Robles (Jorge Rodríguez, 59').

Leonesa B.

Javi; Diego (Killian, 65'), Fer, Gabri, Darío (Prada, 65'); David (Pere, 79'), Motta (Kini, 45'), Álvaro, Georges; Vallecillo, Tariku (Mason, 31').

Árbitro.

Ortega Peña.

Mostró cartulinas amarillas a los visitantes Álvaro, Darío y Diego

Goles.

0-1 (46') Georges. 0-2 (85')MAson

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo VIIIde Tercera disputado en el Sancti Spíritu ante 250 espectadores.

No hubo victoria ni empate, no hubo goles ni esa 'alegría' con la que el Colegios Diocesanos quería recompensar a los suyos en Sancti Spíritu en su último partido de la temporada y en Tercera RFEF antes de regresar a Regional. No fue posible. Pero tampoco hubo caras largas ni reproches.Todo lo contrario. Los aplausos rodearon el final de temporada en el Sancti Spíritu.De dentro hacia afuera y viceversa. Porque jugadores y afición intercambiaron el reconocimiento mútuo, unos por el apoyo que siempre les han mostrado y otros asumiendo que se llegó hasta donde se pudo en una temporada en la que los chicos de Iván Lastras lo intentaron pero no pudieron. Y fue su último partido ante la Leonesa B un ejemplo de lo que ha sido la temporada, un quiero y no puedo.

Se cerraba el curso entre un Diocesanos y una Leonesa B que nada tenían en juego.Como se esperaba –lesiones al margen– movió el equipo IvánLastras, no sólo de caras –Fay o Loti como titulares– sino en la forma, con Sergio Mayorga como pivote o Guille Velayos como carrilero. Hizo lo mismo David Pérez, que guardó algunas de sus piezas pensando ya en el próximo playoff de ascenso ante el Atlético Tordesillas. Aún así, era una oportunidad para los presentes para ganarse una llamada a filas en el momento clave del curso.

Primeros minutos y primeros intentos de la Leonesa B, que encontró en los desplazamientos en largo de Darío, sobrevolando las líneas colegiales hacia la carrera de Tariku y Georges, su mejor vía de escape. El primer disparo se lo apuntó David. Lo embolsó sin problemas Loti, que estuvo atento –minuto 11– para salir a los pies de Georges cuando el '19' visitante se la liaba de nuevo a Guille Vellayos, carrilero de circunstancias y extremo de oficio. El partido era entonces un monólogo de la Leonesa B ante un Diocesanos al que le costaba tenerla y retenerla. Sin embargo la verdadera ocasión en esos primeros compases la tendría César Robles, que supo convertir un robo en campo propio a saque de banda de la Leonesa B en una contra y oportunidad de mano a mano con Javi. La tocó el '9' colegial de cabeza para robarla y se convirtió en un autopase y vía libre hacia la portería rival. Le robo la oportunidad y la gloria Darío. No vio llegar por detrás a su rival cuando ya pensaba en cómo batir al portero. El '3' visitante desviaba a córner. Perdonó el Diocesanos cuando no había que perdonar.

Arreciaba la lluvia sobre el Sancti Spiritu mientras los colegiales se asentaban en el partido. Se ofrecía Pablo Negro y se enganchaba al juegoFer. Y como había hecho antes César Robles, hizo después Guille Velayos, que metía la cabeza para robar un balón entre los leoneses y buscar una nueva contra que cabó en disparo muy desviado.

El paso de los minutos situó el partido en otro escenario. Ganó protagonismo el Diocesanos mientras lo perdía la Leonesa B. Ya no amenazaba Georges.Esta vez era Guille Velayos, que percutía una y otra vez por la banda de Darío, con amarilla y obligado a medirse ante el colegialmientras jarreaba agua sobre el Sancti Spíritu, que despedía a los jugadores al descanso con 0-0 en el marcador.

Había terminado la primera parte con buenas sensaciones el Diocesanos, empezó la segunda con malas.Le costó conectarse y no se lo perdonó Georges, que se marchó por banda y en posición de disparo la cruzó al palo largo, donde Loti no alcanzó a desviar. Ponía la Leonesa B el 0-1 que caía como un jarro de agua fría entre los colegiales, a los que se les encharcaba el ánimo. El gol silenció al Sancti Spíritu y desvirtuó el semblante del Diocesanos. Necesitaban recuperar el balón los chicos de IvánLastras, que trataban de recuperar terreno. Desde lejos –minuto 55– buscó el disparo Mayorga. Se acercó a la escuadra, pero no lo suficiente. En un abrir y cerrar de ojos el partido se aceleró. Del disparo del larguero de Ibra –hubo quien reclamó que botó dentro– al disparo al larguero de Vallecillo.

En ese ida y vuelta pudo firmar el segundo la Leonesa B. Evitó Loti el 0-2 cuando David tuvo la sentencia a un palmo. Porque Georges, que devoraba a Sergio Nogal en cada una de sus incursiones, alcanzó la línea de fondo tras un gran pase al hueco de Gabri Gabri y lanzó un pase al corazón del área que pedía un rematador a gritos. La dejó pasar Kini y la quiso empujar al fondo de la red David. Reaccionó bien Loti, que despejó bajo palos.

Se acercaba el tramo final de partido, aunque el crono del SanctiSpíritu se había detenido hacía demasiado tiempo. Apretaba el Diocesanos. Lo intentó desde fuera Fer y le agarraron de la camiseta a Docar cuando trató de rematar a saque de córner.

Quería su gol y el empate el Colegios Diocesanos, aunque eso conllevaba asumir riesgos. Yfue así como llegaba el segundo. Balón a la espalda de la defensa para que Mason, librando el fuera de juego, ganara la posición a Nacho para encarar a Loti. Balón picadito y al fondo de la red para poner –minuto 85– el 0-2 definitivo para despedir la temporada y despedirse de Tercera RFEF.

«Nos podemos ir con la conciencia tranquila»

«Prometimos darlo todo hasta el último segundo de la competición y una vez os digo que nos podemos ir con la conciencia tranquila porque un día más el equipo se ha vaciado» comentaba Iván Lastras, entrenador del Colegios Diocesanos, a la conclusión del encuentro. Bajo la intensa lluvia y a refugio de la grada, el técnico colegial valoraba que los suyos hubieran hecho «un partido muy digno. Incluso en la primera parte hemos tenido ese acercamiento de César muy claro que no hemos definido bien, hemos tenido la de Ibra...Pero esta categoría y estos equipos no perdonan y ante cualquier mínimo error te penalizan. En dos despistes ellos han sabido materializar sus ocasiones pero sacamos notas positivas de que el equipo un día más ha competido, hemos dado la oportunidad a dos chicos –Jimmy y Hugo– a los que he comentado que el futuro del club está en sus manos. Contentos en ese sentido. No podemos ir con un buen resultado pero sí con un buen sabor de boca». Y en ese buen sabor de boca, el reconocimiento de la afición. «Esto es el Diocesanos. Es la gente, las familias... La gente que viene a vernos lo da todo. Es lo que les he dicho en la charla antes del partido, que es por esta gente, que ha estado en las buenas y en las malas siempre dándonos cariño teníamos que darlo todo.Así ha sido. Y mi reconocimiento a los jugadores, que pese a que no hemos logrado el objetivo deportivo han hecho un año muy digno».