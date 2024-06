Ni siquiera su pequeño tamaño les impide ser los reyes del cielo de verano en Ávila. Los vencejos, nuestros vecinos alados más escandalosos pero, también, los más queridos por los abulenses, vuelven a protagonizar este fin de semana un festival que, en su tercera edición, se consolida dentro de las actividades medioambientales del Ayuntamiento de Ávila.

Después de las actividades celebradas el viernes, la jornada del sábado arrancaba con una ruta por la ribera del Adaja en la que tomaron parte 25 personas y guiada por Felipe Nebreda, principal responsable del festival, y proseguía con los talleres infantiles organizados en los jardines de San Vicente. Y, lo cierto, es el que emplazamiento elegido no podía ser mejor. Y es que, mientras que los niños dibujaban, recortaba y fabricaban pulseras, podían contemplar el alocado vuelo de los vencejos, unas aves que, presumía Nebreda, en Ávila se protegen y cuidan como en pocos lugares de nuestro país.

Hablamos de pájaros migratorios que pasan nuestro invierno en África y que vuelan miles y miles de kilómetros en busca de las agradables temperaturas del verano abulense, así como de los nidos que año tras año ocupan en la Muralla, enSan Vicente, en el paredón de SantoTomás o en Las Gordillas, por poner unos ejemplos de las 'viviendas' de los pequeños vencejos.

«Estos animales tienen un vínculo muy especial con nosotros, ya que utilizan nuestras infraestructuras para nidificar», explicaba Nebreda, que se emocionaba también al hablar del «vuelo hipervertiginoso» y muy característico de los vencejos. «Es un animal que no toca tierra salvo en el momento de la puesta», proseguía descubriéndonos cosas del absoluto protagonista del fin de semana en Ávila que, como decíamos, en Ávila encuentra un refugio único, al respetarse sus nidos, incluso durante los procesos de restauración de los monumentos. Algo, quería dejar claro Nebreda, que no ocurre en otras ciudades. «En Ávila se está haciendo impecablemente bien el salvaguardar la conservación de la especie», insistía Nebreda, que no olvidaba el «puntito de magia» que tienen los vuelos y los chillidos de los vencejos y al que durante la celebración de los talleres infantiles acompañaron la teniente de alcalde Sonsoles Prieto y la concejal responsable del Área de Medio Ambiente, Cristina García.

Y el III Festival del Vencejo proseguirá este domingo con una nueva ruta guiada, en este caso, por El Soto. Y concluirá el domingo, como viene ya siendo habitual, con un vermú pajarero,