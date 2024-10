Pequeños y mayores disfrutaron este sábado del balonmano con la III edición del Memorial de Balonmano Anselmo González del Río celebrado en el pabellón de SanAntonio. Una actividad con la que recordar la figura de Anselmo, un histórico de este deporte en la ciudad, pero también con la que tratar de recuperar, dar visibilidad y reintroducir el balonmano en Ávila, donde en aquellos años 90s y posteriores fue un deporte con una importante implantación.

Es por ello que, como en otras ediciones, el memorial comenzó con una actividad dirigida a los más pequeños a través de una jornada de iniciación.Y aunque el fin de semana se prestaba poco a ello, se acercó un buen número de niños y niñas a practicar un deporte que, este año, cuenta con la nueva Escuela Onyx Solar Balonmano Ávila.Primer año de experiencia del proyecto. «Las sensaciones son buenas» comenta Marco Antonio Rufes, miembro del CB Ávila 7 Metros y entrenador del primer equipo. «El primer año no es fácil, siempre es complicado» asumen en un año en el que, además, se han encontrado con problemas para cuadrar horarios y pistas de entrenamiento. «Partíamos con una desventaja. Nosotros hasta hace apenas unas semanas no hemos sabido cuándo y dónde íbamos a poder entrenar». No es la escuela la única actividad relacionada con la base. «Tenemos preparadas diferentes acciones para seguir promocionando el balonmano, porque al final esto no tiene sentido si no hay base».

Más fotos:

El Memorial Anselmo González del Río, más que un homenaje - Foto: David González El Memorial Anselmo González del Río, más que un homenaje - Foto: David González El Memorial Anselmo González del Río, más que un homenaje - Foto: David González

Completaron los mayores el Memorial Anselmo González del Río con la disputa de un partido amistoso ante el CBZamora de Segunda DivisiónNacional. Se impusieron los zamoranos por 13-15 en un encuentro que al descanso llegaba con un 8-8.