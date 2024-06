SON poco más de las ocho y media de la mañana y la expectación es máxima a las puertas de la Escuela Politécnica Superior de Ávila. Corrillos, risas nerviosas, abrazos y repasos de última hora a unos apuntes más que subrayados son escenas que dejan los momentos previos al inicio de la temida EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), la antigua 'Selectividad'. Es el día que llevan esperando varios meses y el grueso de los 632 alumnos inscritos en Ávila –más de 2.700 en todo el distrito universitario de Salamanca– están convocados en este centro de la capital, mientras que otros pondrán a prueba sus conocimientos en el IES Arenas de San Pedro y en el IES Eulogio Florentino Sanz de Arévalo.

Los nervios van a más a medida que se acerca la hora del primer examen, el de Lengua castellana y Literatura. Mientras unos no pueden disimular su inquietud y son incapaces de estar quietos, un grupo de chicos charla tranquilamente de fútbol con aparente tranquilidad. «Ya está todo hecho», nos cuentan con una sonrisa. No es lo normal. A las puertas de una de las nueve aulas de la Politécnica que acogerán la maratoniana jornada aguarda un grupo de chicas del Diocesano que a la pregunta de cómo estáis responden «mal», «horrible», «yo estoy bien» y «yo tranquila también». Una de ellas nos cuenta que se había levantado a las cinco de la mañana a repasar y otra responde con un «yo no, repasar justo antes es horrible, no sirve de nada, te pones más nerviosa». Otra comenta que para eso ya ha estado en la biblioteca «de nueve de la mañana a nueve de la noche» durante el último mes, así que cree que «va bien preparada».

Nervios ante la puerta que lleva a la Universidad - Foto: David González

