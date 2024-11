Recompensa de 500 euros para quien encuentre a Tomi

A Manuel Leyva se le sigue haciendo un nudo en el estómago cada vez que recuerda a Tomi, su fiel compañero peludo que desapareció hace dos meses y del que no ha vuelto a saber nada pese a la intensa campaña de búsqueda que este joven abulense y su familia iniciaron después de la desaparición de este border collie de tres años y medio.

Y es que pese a las batidas por la zona y a pesar también de haber ofrecido una recompensa económica de 500 euros a quien localizara a este can todas las pesquisas han sido infructuosas y dos meses después (se cumplen justo este martes) nada se sabe de Tomi, un perrito tricolor de carácter amable y muy confiado que desapareció en el barrio de Santa Paula de Cardeñosa cuando daba un paseo con Manuel. Unos petardos, recuerda su propietario, asustaron al animal que salió corriendo y desorientado por un camino sin que desde entonces esta familia haya vuelto a saber nada de Tomi.

«Es muy raro todo», cuenta Manuel sin poder evitar la emoción al hablar no tanto de la desaparición de su perro sino de que después de tanto tiempo no haya habido ni una pista fiable de lo que pudo sucederle a este can amable y dócil que en el momento de la desaparición estaba perfectamente identificado con el correspondiente chip, por lo que en el caso de que alguien lo hubiera encontrado no habría tenido problema en localizar a su familia humana. Sin embargo durante estos dos meses (a Tomi se le perdió la pista el 12 de septiembre de este año) ni Manuel ni los suyos han vuelto a tener noticias de este border collie que, esperan, esté bien atendido y que, confían, aún pueda regresar a una casa donde se le echa de menos a diario y donde su ausencia está siendo «muy dura», como reconoce Manuel quien para aumentar las probabilidades de encontrar a Tomi, que en el momento de la desaparición llevaba un collar verde con una chapa, no dudó en ponerse en contacto con este periódico y también de ofrecer una recompensa a quien le entregue a su fiel compañero.

Quien haya visto a Tomi, o tenga alguna información sobre él, puede ponerse en contacto con Manuel en el teléfono 657671725.