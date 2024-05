Los escolares seguirán viajando gratis al parque de tráfico

El Ayuntamiento de Ávila continuará corriendo con el coste del servicio de transporte de los alumnos que acuden a los cursos de formación en el parque municipal de educación vial situado en San Antonio, tal como ha venido haciendo hasta ahora. Así lo ha asegurado el equipo de Gobierno este lunes, una vez que ésta fuera una de las cuestiones planteadas en la última reunión de la Junta Rectora del parque vial, celebrada el 29 de abril y en la que se contó con la presencia de representantes de los grupos políticos municipales y también de distintos colegios de la capital abulense.

Fue en esa reunión donde se explicó a los asistentes que se estudiaría la viabilidad de mantener el servicio de transporte de los alumnos desde sus respectivos centros educativos hasta el parque municipal de educación vial, cuestión que según se dijo allí, «se abordaría con la empresa responsable del transporte colectivo urbano» porque el desplazamiento solía hacerse en autobús, acuerdo que «ya se ha cerrado» y que ha sido «trasladado a los centros educativos que participan» en el programa de educación vial, según asegura el Ayuntamiento de Ávila a través de una nota de prensa.

De esta forma, el equipo de Gobierno desmiente la información vertida este lunes por el Grupo Municipal de Vox y solicita a sus concejales «que presten más atención en los temas que se abordan en las reuniones y se informe antes de generar alarma e intentar confundir» a la población abulense.

críticas de vox. No deja de llamar la atención que la información facilitada por el Ayuntamiento de Ávila contradiga la facilitada este mismo lunes por la concejala de Vox Laura García, según la cual en la Junta Rectora del Parque Infantil de Tráfico se dijo que el Consistorio había informado a los diferentes centros escolares que no financiaría el coste de traslado de los escolares hasta las instalaciones situadas en San Antonio, lo que llevó a los representantes de los mismos a plantear allí que no contar con esta financiación imposibilitaba el hecho de que los escolares pudieran participar en las actividades del parque infantil de tráfico, especialmente en el caso de «los alumnos de infantil que, por su corta edad, es imposible que se trasladen andando hasta dicha instalación sita en el parque de San Antonio», detallaba en la nota de prensa la formación verde, en la que revelaba que desde distintos colegios se había «enviado un comunicado a la dirección del parque, indicando que debido a esta situación no podrán acudir los escolares al programa de educación vial, generando la cancelación de varios grupos programados en el calendario» de actividades.

Ante esta situación, que parece haberse solventado en la semana escasa transcurrida desde la reunión de la Junta Rectora del Parque Infantil de Tráfico a la vista de la respuesta dada por del equipo de Gobierno, la concejala de Vox Laura García criticaba las «políticas de recortes» puestas en práctica por el equipo de Gobierno de Por Ávila, que «no hacen más que minorar los derechos de los ciudadanos», afirmaba a través de una nota de prensa que, visto lo visto, caducaba casi en el mismo momento en que se hacía pública la denuncia.