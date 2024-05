El Senado aprueba la moción de PP sobre la Escuela de Policía

La Comisión de Interior del Senado aprueba la moción del PP que pide al Gobierno "recuperar a la ciudad de Ávila como sede única para realizar las pruebas físicas de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional y sede subsidiaria de las demás pruebas".

El senador del PP por Ávila, Juan Pablo Martín, que ha defendido la moción de los populares que ha contado con el voto en contra del PSOE, recuerda que en la convocatoria celebrada el pasado 13 de abril, el 94 % de los aspirantes a policía realizaron la prueba teórica en otros puntos del territorio nacional.

Martín pone de manifiesto que, en la convocatoria de noviembre de 2023, sólo 5.000 de los 37.000 inscritos para realizar las pruebas de acceso lo hicieron en las instalaciones de Ávila, ya que el Gobierno estableció 14 sedes en distintos puntos del país.

Además, explica el senador, se sigue manteniendo que, si un aspirante no indica preferencia de sede, se le asignará Madrid y no Ávila, dejando ser sede subsidiaria en las siguientes pruebas, como era hasta 2020.

Desde la bancada socialista, el senador José Manuel Franco, califica la moción del PP de «oportunista» porque «estamos poniendo en un lado de la balanza la economía de la ciudad de Ávila y en el otro lado, complicarles la vida a todos los aspirantes que realicen las pruebas de acceso a la Policía». Y es que para Franco, «hay que facilitar que los aspirantes que quieran entrar en la Escuela de Policía tengan los menores desplazamientos y gastos posibles».

«Estamos en uno de los Estados más descentralizados de Europa y yo me siento orgulloso de ello, y la provincia de Ávila tiene los mecanismos necesarios para compensar esta hipotética pérdida económica», afirma el senador del PSOE, quien añade que «entre las competencias del Gobierno de Castilla yLeón habrá algunas que puedan beneficiar a Ávila».

En la misma línea, la senadora de Más Madrid, Carla Delgado, critica al PP por decir que «la descentralización tuvo sentido durante la pandemia para facilitar el acceso a las pruebas y que ahora ya no tiene interés». «Si algo hemos aprendido de esta pandemia es que hay cosas que vinieron para quedarse, sobre todo porque demostraron ser mucho más efectivas y beneficiosas para la población en general como poder acceder desde cualquier punto de España y no mandarlo todo por un embudo hacia un sitio concreto, y más tratándose de una Escuela de estas características», señala.

El senador del PP Juan Pablo Martín agradece la franqueza de las palabras de Carla Delgado, «porque hasta ahora, el Gobierno no había sido capaz de reconocer, ni de decir que no han considerado oportuno hacer las pruebas en Ávila y que no lo van a volver a hacer en el futuro», y lamenta que el PSOE alegase la «descentralización» para que «no se hagan las pruebas de la Policía en una provincia rural y de interior como Ávila, que si algo necesita precisamente es descentralización de actividades del Estado».