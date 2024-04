En este estado se encuentra desde hace casi un mes la calle Castillo de la Mota, cortada con una valla a la espera de que se acometan los trabajos de reparación que se tienen que realizar para solventar el gran socavón que ha surgido en la calzada y que no hacen viable que se transite por ahí. La calle es de una única dirección y aunque seguramente no sea muy transitada, no es de recibo que estas situaciones se perpetúen.