La queja sobre el carril bici se lleva al Procurador del Común

La Asociación de Vecinos Arturo Duperier retoma su acción reivindicativa para que se abra la vía de servicio de la calle Agustín Rodríguez Sahagún, que fue cerrada como consecuencia del paso del carril bici, y ha dado un nuevo paso registrando una queja ante el Procurador del Común. Al tiempo que advierten de que «no vamos a parar aquí» para defender unos derechos que consideran que se «han lesionado».

En un comunicado de prensa, desde la asociación de vecinos recuerdan que «a pesar de que ya ha transcurrido un año desde que el Consistorio abulense actuase unilateralmente dando la espalda a la opinión de los vecinos de la barriada, no se ha dejado de luchar», ya que, aseguran, «se trata de una acción que los afectados no van a dejar de reivindicar, cueste lo que cueste y se llegue hasta donde se llegue», con el fin de que se produzca la apertura de la vía de servicio de la avenida Agustín Rodríguez Sahagún, la cual fue cerrada como consecuencia de hacer confluir en la misma la salida de vehículos y el carril bici de la zona sur. Ello implicaba el cierre de la salida a la rotonda de confluencia con Vereda de las Mozas, así como el acceso al mismo de camiones, el cambio de ubicación de los contenedores y la reducción de aparcamientos.

Desde la asociación recuerdan que, tras el cierre de esta vía, escribieron al alcalde de Ávila reclamando la apertura de la misma, «pero no tuvo contestación». Posteriormente, insisten, «los vecinos se organizaron y recogieron 400 firmas con nombres y apellidos que fueron registradas en el Ayuntamiento de la ciudad, pero tampoco tuvimos ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento». Finalmente, siguen diciendo, «se realizó una manifestación en el mes de agosto que contó con la asistencia de varios cientos de personas».

Ante esta situación, desde la asociación de vecinos lamentan que «la reclamación de esta barriada no sea importante para el equipo de gobierno, pero el cierre de dicha vía afecta al día a día de los vecinos que viven en la misma, afectando incluso a su seguridad», y ponen como ejemplo que «las ambulancias paran en la avenida Agustín Rodríguez Sahagún en lugar de hacerlo en la vía de servicio, alargando por lo tanto los tiempos de intervención». Oque «tampoco pudieron pasar por la misma los bomberos de la ciudad en las pruebas que estuvieron realizando, ya que no pudieron abrir totalmente los puntos de apoyo del camión, y ni mucho menos el camión de la basura».

Transcurrido este tiempo y dado que sigue sin abrirse esta vía de servicio, el siguiente paso que se ha dado desde la asociación de vecinos ha sido denunciar la situación ante el Procurador del Común, y adelantan que, «en el cumplimiento de nuestra función de representación de los vecinos del barrio,, no vamos a parar aquí, pues se han lesionado los derechos de los mismos y no se puede consentir». Yconcluyen afirmando en su comunicado que «los vecinos del barrio Arturo Duperier no somos vecinos de segunda».

Hay que recordar que tras la movilización de los vecinos que tuvo lugar en agosto del pasado año, que encontró el respaldo de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Ávila (PP, PSOE y Vox), el alcalde de Ávila aseguró que el proyecto del carril bici tenía que recepcionarse por parte del Ayuntamiento «tal y como está», con el trazado aprobado en su día, y que sería «a posteriori» cuando se puedan introducir modificaciones al mismo, en el caso de que fuesen admitidas algunas de las quejas y sugerencias que presentaron los vecinos. Sánchdez Cabrera apeló a la seguridad para defender el cierre de esa vía de servicio y recalcó que «el proyecto que han hecho los técnicos lo es».

Posteriormente, en el mes de septiembre, en un Pleno extraordinario en el que se abordó de manera monográfica el tema del carril bici, se acordó que el Ayuntamiento de Ávila crearía una comisión de trabajo que debía determinar si es necesario modificar el trazado del carril bici de la zona sur, para lo que se comprometía a crear una partida presupuestaria para ello en 2024, y aprobó también la redacción de un Plan director de la Bicicleta y vehículos de movilidad personal.

Sin embargo, de momento esa comisión no ha visto la luz y, por lo tanto, la posible revisión del carril bici continúa paralizada.