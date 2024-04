El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha asegurado que la decisión de que haya o no moción de censura en el Ayuntamiento de Ávila, «se tomará en Madrid o en Valladolid, no en Ávila» y ha afirmado que «si al final no se presenta, será un fracaso del Partido Popular, ya que es el partido que la está promoviendo».

Desde el PP se han anunciado reuniones tanto con PSOE o VOX para «lo antes posible» con el fin de explorar la posibilidad de presentar un candidato alternativo a la Alcaldía, situación a la que Sánchez Cabrera respondió diciendo que «el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila aquí pinta poco. Si hay o no una posible moción de censura no se va a decidir aquí en Ávila. Ni la Ejecutiva Provincial del PP, ni la del PSOE, ni la de VOX tienen nada que decir, porque estas situaciones esas formaciones tradicionales las deciden enValladolid o en Madrid. Son realmente las ejecutivas federales y autonómicas quienes van a decidir lo que hacen aquí en Ávila», una situación que para el alcalde de Ávila, «es una pena porque se ve que realmente pintan poco los concejales dentro de sus partidos y en las decisiones importantes para los abulenses. Si quieren cambiar de rumbo, participar en el gobierno, llegar a acuerdos o presentar una moción de censura, no lo van a decidir ellos. Todas las decisiones las están tomando en Madrid y en Valladolid. Hemos visto con lo que ha pasado con la unidad de ictus que no sirve de nada la palabra de los concejales del Ayuntamiento de Ávila o de los diputados en la Diputación Provincial en cuanto a las formaciones políticas tradicionales se refiere. Les dejan jugar con el juguete, pero cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, pues las que mandan son las ejecutivas autonómica y nacional. Así que, por lo tanto, lo que pueda decir el portavoz del Partido Popular es insignificante en este sentido. Él puede tener una intención, pero realmente le van a decir desde Madrid lo que tiene que hacer».

Sánchez Cabrera insistió en el mensaje de que en su partido sigue reinando «la tranquilidad. Seguimos trabajando con total normalidad, el Ayuntamiento sigue funcionando, y cuando transcurra este periodo veremos si cumplen su palabra». El alcalde considera que «si no se presenta la moción de censura, evidentemente es un fracaso del Partido Popular, que ha sido quien ha anunciado que va a perseguir esa moción».

Valorando lo sucedido en los últimos en el ambiente político municipal, el dirigente de por Ávila se mostró convencido de que «si se convocaran elecciones municipales ahora, a lo mejor rozábamos los 23 ó 24 concejales». Sánchez Cabrera duda de cómo iban a recibir «los afiliados, simpatizantes y votantes del Partido Popular, que su grupo municipal en el Ayuntamiento vaya a recurrir al 'sanchismo', como ellos dicen, para intentar llegar al poder», y también aseguró que «esta situación tampoco la entienden los afiliados de VOX, que es verdad que son pocos en Ávila, pero hay simpatizantes y votantes que nos dicen que no entienden la postura de esta formación, lo que les está haciendo perder la confianza en ellos».

disolución del psoe. En cuanto a la posición del PSOE, Sánchez Cabrera avisó a los socialistas de «la decepción enorme en el votante y en el afiliado socialista», afirmando que «ahora mismo el Partido Socialista de Ávila está en un punto que puede diluirse si sigue en esta deriva. No se entiende de no aprovechar la oportunidad de influir en la política de la ciudad. Está tirando esa oportunidad a la basura, porque es mucho más fácil estar cruzado de brazos y no hacer política».

Por último, el alcalde comentó que «esperemos que el 12 de mayo, una vez que pase ya ese periodo de 30 días para presentar la moción de censura, si no la presentan pues que cambien la voluntad por parte de los tres partidos y que podamos empezar a trabajar desde el diálogo, desde el consenso y desde la mano tendida que este alcalde ha tenido siempre».