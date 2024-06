El Concierto fin de curso del Conservatorio fue un éxito

Decenas de jóvenes músicos que están estudiando en el Conservatorio Profesional de Música Tomás Luis de Victoria de Ávila celebraron la tarde del martes, con la participación y apoyo de sus profesores y el acompañamiento de familiares y conocidos que ocuparon una buena parte del aforo del salón del auditorio del centro, el Concierto extraordinario de fin de curso, una cita variada y atractiva que se dilató durante alrededor de una hora y que a todos los presentes les resultó muy amena.

Se abría el programa de este recital, lleno de emoción para los jóvenes intérpretes, con la actuación de los coros de 3º y 4º de Enseñanzas Elementales, que interpretaron, jugando en algún momento también con la coreografía, los temas Por esto cantamos juntos, Dodi-Li, A cold my nose, Kusimama y There is peace, para dar a continuación paso al grupo de violas, que ofreció Modo perpetuo, Danza alemana y The devil's dream.