Perros dignos de concurso

Una perra de raza siberian husky llamada Jazmín del Karraces y procedente de Segovia fue la ganadora del I Concurso Nacional Canino celebrado este sábado en Ávila con la participación de casi un centenar de canes de pura raza, del que el presidente de la Sociedad Canina Castellana, Tomás Domínguez, hacía un «balance positivo», con la presencia de «unas cincuenta razas representadas, que no es un número excesivamente alto para una exposición, pero sí para un concurso», como era el caso, explicó a esta Redacción.

Los perros de las distintas razas que participaron en el I Concurso Nacional Canino Ciudad de Ávila fueron valorados por los jueces, que a la hora de puntuar tenían en cuenta la aproximación de cada uno de ellos a su estándar racial.

La dinámica del concurso, que tuvo lugar finalmente en la Cubierta Multiusos debido a la lluvia, consistía en ir valorando por razas y por edades, de manera que los jueces fueron eligiendo al mejor can de cada raza y, a continuación, con las finales de grupo. «A la final llegaron once perros, los ganadores de cada uno de los once grupos», entre los que se impuso como Jazmín de Karraces, que recibió el premio al mejor ejemplar, detalló Domínguez, quien señaló que en el concurso canino celebrado en Ávila la raza más abundante fue la pomerania, de la que concurrieron cinco ejemplares, seguida de los beagle y del mastín español. «Depende mucho de la zona donde se celebre el concurso porque si vamos hacia el norte, en León por ejemplo suelen predominar los mastines y en Burgos los perdigueros», desveló.

Aunque la mayoría de los perros participantes procedían de las distintas provincias de Castilla y León, también asistieron al I Concurso Canino Ciudad de Ávila canes de la Comunidad de Madrid y de Toledo, incluso «alguno de Cantabria y de Asturias», resaltó el presidente de la Sociedad Canina Castellana, quien agradeció el apoyo de los patrocinadores del evento, así como del Ayuntamiento de Ávila a través de la concejala de Medio Ambiente, Cristina García. Además, la organización premió a Fernando Vaquero por su esfuerzo para que el evento se celebrara en Ávila un premio. También destacó la gran acogida que el concurso recibió entre los abulenses, que a ratos dejaron pequeño el espacio en el que se celebró.