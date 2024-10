La Guardia Civil formula 24 denuncias durante la Operación Can

Un total de 24 denuncias fueron formuladas por la Guardia Civil en la provincia de Ávila durante la Operación Can, que se llevó a cabo del 26 de agosto al 15 de septiembre del presente año.

El objetivo principal de esta operación fue el control de los perros sueltos y sin vigilancia de sus responsables por las vías públicas, la identificación electrónica mediante microchip de los cánidos, así como, especialmente, el cumplimiento de las normas sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en Castilla y León, y por extensión en la provincia de Ávila.

En la misma participó el Seprona con el apoyo de la Unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Montaña y Patrullas Fiscales.

Fruto de esa operación, en la provincia de Ávila se identificaron un total de 193 perros, de los cuales 12 carecían de microchip, formulándose 24 denuncias administrativas. En cuanto a las causas de esas denuncias, además de la docena por carecer de microchip, se contabilizaron cinco por tener a los perros sin desparasitación interna, dos por estar los perros sin la vacuna de la rabia y otras dos por tener a perros potencialmente peligrosos sin bozal y no contar el dueño con certificado de aptitudes para tener ese tipo de can. Además se registró otra denuncia por haber realizado una gestión no autorizada con el cadáver de un perro, otra por tener al perro en malas condiciones higiénico-sanitarias y otra por carecer de seguro obligatorio.

Se procedió, igualmente, a imputar a una persona por un presunto delito de maltrato a un perro.

En el conjunto de Castilla y León, se identificó a un total de 1.265 perros, de los cuales 78 carecían del correspondiente microchip, habiéndose formulado 305 denuncias administrativas, como presuntas responsables de delitos de maltrato animal, entre los cuales se halla la muerte de tres cachorros de mastín, de un perro adulto y otro por desnutrición.

A pesar de la finalización de la citada fase, la Guardia Civil anuncia que la Operación Can continuará en vigor de forma permanente en toda la Comunidad Autónoma.