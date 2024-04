El Palacio Los Serrano, sede de Fundación Ávila, acoge una nueva exposición para ampliar su gran oferta cultural en la ciudad. En esta ocasión, la muestra es sobre los grabados del artista madrileño Ricardo Berriobeña. Una pequeña selección de un trabajo de casi 30 años que todos los abulenses pueden disfrutar durante el próximo mes, hasta el 11 de mayo. La presidenta de Fundación Ávila, Dolores Ruiz-Ayúcar, ha acompañado esta tarde al pintor en la inauguración de la exhibición.

«Es muy positivo tener una exposición de esta categoría en Ávila», ha declarado Ruiz-Ayúcar, alabando el nivel artístico de Ricardo Berriobeña. De hecho, sus cuadros le han otorgado un gran reconocimiento dentro del mundo del arte, habiendo recibido muchos galardones a lo largo de su trayectoria. «La exposición es una selección de obras de casi 30 años. Los visitantes verán la evolución de una técnica y de una sensibilidad», aseguró el artista.

La temática de los grabados varía según los cambios vitales que experimenta Ricardo Berriobeña durante su trayectoria. Sin embargo, la luz es la línea central de su obra. «La luz es el ámbito, la línea en la que me encuentro más cómodo. Y esa línea fluctúa de la misma manera que fluctuamos los humanos», afirmó. A través de esta elemento común, las pinturas de Berriobeña se basan en su entorno más próximo y en la naturaleza. Con un estilo muy cercano a lo abstracto, la exposición del Palacio Los Serrano recoge láminas con representaciones de Madrid (Gran Vía, Fuente de Cibeles o Banco de España), Segovia, Córdoba o Ávila, con un espectacular grabado de la portada principal de la Catedral. Pero también fauna (aves) y flora (hay un grabado de un ciprés que asombra al espectador) y cuadros más abstractos centrados en la astronomía y el universo.

En la muestra también se incluye un pequeño expositor didáctico para que el visitante conozca, de manera somera, el proceso de la técnica del grabado. «La técnica del grabado, por desgracia, no es muy conocida en el ámbito cultural y artístico de España», expuso Berriobeña. Esta exposición sirve, entre otras cosas, para poner en valor y potenciar este estilo pictórico entre el público abulense. «Quien no haya tenido la ocasión de ver cómo se hace un grabado, esa explicación puede servir como una pequeña introducción para entender esta técnica, que no es ni la pintura ni el dibujo, pero necesita y comparte rasgos con ellos», argumentó.

Ricardo Berriobeña se empapó del arte del grabado durante sus estudios en La Casa de la Moneda de Madrid. «Para mí, ese el origen, junto a la numismática y la filatelia, de mi obra», comentó. La elaboración de las monedas, los billetes y los sellos despertó en el artista esa inquietud por el mundo de los grabados. La Casa de la Moneda ofrece una beca para estudios de grabado y diseño gráfico en la que enseñan a elaborar sellos y billetes. Con esa base, Ricardo entremezcla láminas más pequeñas, más cercanas a sus orígenes numismáticos y filatélicos, y otras más grandes, todas del gusto del visitante abulense.

Durante un mes, la sala de exposciones del Palacio Los Serrano acoge esta muestra de Ricardo Berriobeña que pone en el candelero una técnica algo desconocida del arte como son los grabados.