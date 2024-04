Diocesanos.

MarioVelayos; Sergio Nogal, Josito, Fala, Garri; Pitu (Camilo, 55') (Jean, 71'), Ángel Encinar, Ibra (SergioMayorga, 55'), Fer (Miguel Muñoz, 82'), Jorge Rodríguez; Guille Velayos (César Robles, 45')

Laguna.

Lisandro; Ismael,Manja, Diego Alonso, Raúl (Emi, 72'); Colino, Ivi (Darío, 81'), Sergio, Juan (Andrés, 72'); Diego Valdés (Ángel Esteban 81'), Iván (Isma, 66').

Goles.

0-1 (4') Iván.

Árbitro.

Tellez de Meneses.

Mostró cartulinas amarillas al local César Robles.

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 28º de Tercera disputado en el Sancti Spíritu.

Un mal día en el peor momento. No es la primera vez que ocurre. «No aprendemos» valoraba decepcionado IvánLastras tras ver a los suyos 'regalar' el partido a un Laguna mucho más práctico y astuto que se presentaba en el Sancti Spíritu sabiendo que podía ser su último tren para subirse a la pelea por la salvación. Ylos de Carlos Álvarez se subieron de nuevo porque el Diocesanos se lo consintió. Los colegiales mostraron su peor cara en una tarde que no admitía errores. Y el primero, en el minuto 4, con un gol evitable pero que pesó como una losa durante el resto del partido, donde los colegiales supieron lo que se jugaban pero no supieron cómo jugarlo.

Era una tarde para estar concentrados. No se admitían los despistes, pero no se habían cumplido los primeros cinco minutos de partido y los colegiales ya habían hecho su cupo ante unLaguna mucho más activo. Un par de jugadas de Sergio y Diego Valdés en los primeros instantes debían haber servido de aviso, pero no tomaron nota los de IvánLastras, que pronto se vieron con el agua al cuello con el 0-1 del Laguna. Como ocurrió en Becerril, todo nació a balón parado, en una falta botada desde la banda hacia el segundo palo donde la recogía Iván. Controló, se revolvió sin agobios y con la zurda remató a la media vuelta para poner el 0-1 en el marcador. Ante la poca contundencia de los locales, no falló.

Con el marcador en contra el Laguna vislumbró otro partido. No necesitaba arriesgar. Cedió el balón al Diocesanos, que comenzó a acercarse al campo rival, aunque quedaba por traducirlo en ocasiones. Una arrancada sin destino de Jorge Rodríguez, un disparo desviado de Ibra... Poca cosa. Descontaba minuto a minuto un Laguna que rascaba sin timidez cada segundo al crono mientras Colino y Juan inquietaban cada vez que podían a la espalda de Sergio Nogal y Garri.Fue en una pérdida de balón de Jorge Rodríguez –minuto 27– cuando volvieron a avisar de sus ambiciones pero Diego Valdés no estuvo acertado en el disparo desde la frontal.

Pasada la primera media hora de partido no sólo no encontraba la reacción sino que se veía superado por un Laguna mucho más activo, más tenso, más vertical... Era más en todo, hasta en las ocasiones, porque Diego Valdés se encontró con el palo cuando atisbó el 0-2. Voló el balón de banda a banda, del lateral al extremo, Colino, que la puso al área donde Iván, más listo que nadie, la dejó pasar. El movimiento confundió a todos menos a Diego, que en clara posición de remate la pegó con el interior. El balón lo repelía la madera.

Movía sus piezas Lastras sobre el césped buscando algo diferente. La tónica general era la misma, aunque en las intentonas de los colegiales llegó la oportunidad de Guille Velayos con una buena volea desde la frontal. La rozó Lisandro, que se estiró por si el cuero no se iba fuera, y la terminó por sacar el larguero, que escupió la que fue la mejor ocasión de los colegiales, aliviados cuando el bonito remate de tijera de Diego se quedó muy cerca de haber supuesto el 0-2 antes de un descanso en el que el 0-1 era realmente lo mejor para los de IvánLastras. Porque todo lo demás era realmente malo.

Se quedó Diego Velayos en vestuarios y apostó Lastras por César Robles con el arranque de una segunda mitad que se inició sin chispa, lo que beneficiaba al Laguna y menos interesaba al Diocesanos, que seguía sin encontrar la portería de Lisandro.

Necesitaba generar más el Diocesanos, pero no tenía ritmo. No cuajaron Pitu e Ibra en la medular. Con Docar fuera por decisión técnica, regresó Camilo y se apuntó Mayorga al reto de buscar, al menos, un empate. Lo que no era una opción al inicio de la tarde, era ya la mejor solución posible.

Entró con ganas Mayorga, que la pedía una y otra vez. Le sirvió un gran centro a Jorge Rodríguez, que desde el extremo caracoleó hacia el área para pegarle con la zurda. Poco después sería Fer, que con un disparo sencillo puso de manifiesto que a Lisandro había que ponerlo a prueba. Pero no lo hicieron. Sí le pusieron a prueba a MarioVelayos, que salvó a los suyos del 0-2 cuando, con el equipo volcado en campo rival, una contra de Juan e Isma silenció el Sancti Spíritu. Dos contra uno ante Fala, que no supo qué hacer. Miró a Isma mientras Juan avanzaba con el balón. Cuando quiso reaccionar, ya era un mano a mano de Juan ante Mario. Se venció Mario hacia un lado, la picó el '25' por alto y el abulense sacó una mano para desviar lo justo y evitar el gol. Poco después volverían a tener una contra similar pero esta vez Ángel Esteban sufrió de miedo escénico ante el mano a mano y en su intento por buscar un último pase desperdició la oportunidad. Otra ocasión que desperdiciaban los vallisoletanos y otra oportunidad de seguir vivo para el Diocesanos, que vio como perdonaba Josito –minuto 87– cuando Jean se marchó de su par, puso el balón en boca de gol y el central la mandaba por encima del larguero. Su oficio no es el remate, pero la necesidad y los minutos finales le llevaron al área contraria buscando un gol a la heroica que concediera un empate que hubiera sido del mal, el menos. Finalmente, llegó el mal mayor.