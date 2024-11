Exigen mejoras para el empleado público y que no muera Muface

Una veintena de empleados públicos de la provincia de Ávila se concentraron este lunes ante la Subdelegación del Gobierno en la ciudad -como lo han hecho en el resto de Castilla y León y el país- llamados por CSI-F para exigir al Gobierno que "se desbloquee la negociación de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de las administraciones", al recordar que desde noviembre del año pasado no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas, denunció el sindicato. Subida salarial, mejores condiciones laborales, más empleo público y la defensa de la asistencia sanitaria en Muface fueron los principales puntos abordados en una movilización que incluyó un minuto de silencio en homenaje por las víctimas de la DANA de Valencia y los trabajadores que están actuando "en primera línea" en la zona del desastre.

Con una gran parcarta y carteles en defensa de Muface, los asistentes secundaron la llamada de CSI-F y respaldaron sus reivindicaciones, entre ellas la reclamación de unos presupuestos que incluyan un nuevo acuerdo de incremento retributivo, equiparación salarial, una oferta de empleo público sin tasa de reposición, facilitar el teletrabajo, culminar el proceso de estabilización o mejoras en la jubilación. El presidente de la unión provincial de Ávila, Alfonso Sánchez, subrayó que CSIF "siempre va a defender a Muface", no en vano la asistencia sanitaria de 20.000 trabajadores en Ávila "siempre ha sido complementaria" y sería "insostenible", dijo, que esas personas pasaran a la sanidad pública por la falta de acuerdo. En este marco llamó a trabajar para llegar a un entendimiento porque de lo contrario "seguirán las concentraciones".

Gonzalo Cruz, responsable de AGE CSI-F en Ávila, incidió en que en los últimos años, y tras el acuerdo salarial firmado por CCOO y UGT, los empleados públicos "han perdido un 6%" de poder adquisitivo y casi un 20% "desde los recortes de 2010". Además, insistió en que "queremos más inversiones, más personas en nuestras plantillas y que quiten la tasa de reposición", al señalar que en Ávila entre la Escuela de Policía, Defensa y Tráfico "hemos pasado de 40 funcionarios a 17 y así no podemos dar un buen servicio al público". En este marco abogó por la equiparación salarial entre administraciones, subrayando que "somos el patito feo" en relación a "compañeros" que están "a cinco metros y cobran 7.000 euros más", cantidad que se multiplica si la comparación se hace con el País Vasco o Navarra. También recalcó que "no vamos a dejar morir a Muface", empezando por que "la sanidad pública no puede absorver a los mutualistas" y reclamando el esfuerzo para alcanzar un nuevo concierto, después de que las empresas aseguradoras hayan renunciado a presentarse al concierto por una oferta económica insuficiente del Gobierno.