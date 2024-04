El PSOE desactiva la moción con un «no» a la propuesta del PP

La historia de la moción de censura en el Ayuntamiento de Ávila ha terminado. La portavoz del PSOE en el Consistorio abulense, Eva Arias, anunció un «no rotundo» a la propuesta del PP, aseguró que «no habrá mas reuniones» y criticó que «al Partido Popular sólo le interesan los sillones de mando, no tener un proyecto de ciudad».

Las palabras del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ávila, Jorge Pato, en las que hablaba de «avances» en una moción sobre la que se declaró «optimista» aceleró que desde el PSOE se desactivara una moción que, realmente, nunca estuvo cerca de producirse. «Ya veníamos avisando que lo veíamos muy difícil, y cuando vimos lo que decía Pato sobre que era optimista, la verdad es que nos sentó mal, hablaba de unos avances que, desde luego, no eran con nosotros, y por eso decidimos que era momento de dejar las cosas clara», apuntó Arias, quien anuló cualquier atisbo de opciones de moción dando un «no rotundo a cualquier acuerdo que pase por un entendimiento con la ultraderecha», y afirmando que «no habrá más reuniones».

Acompañada por sus tres compañeros de grupo municipal, la portavoz socialista dio algunos detalles de «la única reunión que tuvimos con el PP. Teníamos claro que nunca nos íbamos a reunir con VOX, pero por cortesía sí que nos sentamos con el PP porque nos lo pidieron, pero en esa reunión no nos presentaron ningún proyecto de ciudad, sólo nos plantearon que Jorge Pato iba a ser el alcalde y ya tenían hasta repartidas las concejalías», aseguró Arias, quien confesó que «a nosotros nos dijeron que cogiéramos las que quisiéramos de las que ellos dejaran libres, y la verdad es que eso no nos pareció nada serio».

Abundando en esas reuniones, su compañero Arturo Barral, se refirió al planteamiento que les hizo el Partido Popular de que «los acuerdos que se tomaran en el equipo de gobierno, en el que VOX no iba a entrar, tenían que ser aprobadas por este partido, al que no ponían como tutores», lo que hacía «imposible cualquier acuerdo por nuestra parte, ya que no tenemos nada que ver con este partido de ultraderecha, xenófobo y racista».

Por último, sobre las relaciones del PSOE con el equipo de gobierno, Barral recordó que «Por Ávila nos debe tres, que son los tres acuerdos que pactamos con ellos para darles el apoyo en la tasa de basuras, y que luego no cumplieron. Que cumpla con su palabra, y podrá haber acuerdos», insistiendo Arias en que «aunque hayamos perdido la confianza en el alcalde, no quiere decir que confiemos más en el PP. Nos ha decepcionado Sánchez Cabrera, pero nos ha defraudado más el PP, que ha gobernado Ávila durante 28 años».