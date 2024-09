Luis Miguel Sánchez Blanco (Bikila) repetía triunfo en el Memorial Julián Hernández en una edición en la que compartió protagonismo con Noemí García García (Train Or Die), que sumaba una más en un verano muy productivo para la abulenses; Álvaro Monfort (Ecosport), el primero en aparecer por la larga línea de meta y Pilar Álvarez Barquita (Jacqueline Runners Teams), que como Luismi repetía el podio conseguido en 2023 en una mañana en la que, esta vez, no hubo ni viento ni lluvia, aunque en un tramo del nuevo recorrido –se ha modificado el trazado respecto a ediciones pasadas– la incómoda visita de hormigas voladoras avisó a todos que los negros nubarrones del fondo del Valle Amblés podían empañar la jornada. No fue así. Buen ambiente y participación –un total de 145 inscritos, con 9 parejas en el Relevo Mixto– para la prueba que organiza el Club Ávila Runners, que rindió homenaje a su compañero y amigo –se entregó un ramo de flores a la familia– de la mejor manera posible, corriendo.

Se abría la carrera con Luis Miguel Sánchez Blanco (Bikila) y Álvaro Monfort (Ecosport) lanzados desde el primer momento. Iban ambos con buenas piernas, aunque con objetivos diferentes. Porque Álvaro tenía la mente puesta en el 5K. Decidido, el último giro le hizo aparecer en la larga línea de meta para hacerse con la victoria –16'11''– con absoluta solvencia. Por detrás, «más tranquilo» para la segunda vuelta avanzaba Luis Miguel Sánchez Blanco junto a Javier García (Ecosport). El de Bikila continuó a por los segundos 5.000, el de Ecosport entraba en meta como segundo clasificado del 5K con 16'40''. La tercera plaza era para Roberto Rubén Jiménez Gallego (Vino de Toro Caja Rural)con 17,16''. En la categoría femenina la victoria era para Pilar Álvarez Barquita (Jacqueline Running Team) con 22'47''.Segundo triunfo consecutivo en una carrera a la que tiene tomada la medida. La segunda posición era para Ana Gómez (Triávila) con 23'08'' y la tercera Cristina Galindo con 25'21''.

Quedaba por resolverse el 10K. No había mucho misterio, porque Luis Miguel Sánchez Blanco ya la había sentenciado hacía tiempo. Fue una segunda parte más tranquila. Se vio reflejado en el tiempo, 33'35'', algo más que los 33'28'' del año pasado y lejos de los 31'24'' de Diego Jiménez que siguen vigentes como el récord de la prueba. La segunda posición fue para Leonardo Sánchez (Ecosport) con 35'08'' y la tercera para Rodrigo Muñoz con 36'30'.

La victoria en el 10Kfemenino se la llevaba este año Noemí García García (Train or Die) en un verano de varios podios por las carreras populares de la provincia. Firmó 43'58'', lejos de los 37'32'' que ostenta desde el año pasado la palentina Sara García como el mejor tiempo femenino en un 10.000 que tiene como uno de sus 'lemas' ser uno de los más rápidos de Castilla y León. La segunda posición era para Noelia Sáez (Ávila Runners) con 43'58'' y la tercera para Sonia Encinar (Ávila Runners) con 50'11''.

En la prueba del 10K Relevo Mixto el triunfo era para el equipo 'Las Ratas', donde el primer relevo de María Jesús Vázquez Palomo dejó resuelta las dudas a las primeras de cambio.