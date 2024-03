El Real Ávila ya piensa en ampliar aforo si hay ascenso

Hay que ser previsor y en el Real Ávila quieren serlo. Los números de asistencia de espectadores este año y en especial en los últimos partidos han demostrado lo que todos intuían, si hay ascenso a Segunda RFEF el Adolfo Suárez, al menos con su actual aforo, se quedará pequeño. Ha quedado patente en los últimos dos partidos ante el Salamanca UDS y el Júpiter Leonesa B y quedará si finalmente el equipo acaba jugando el año que viene en ese Grupo 5 de Segunda RFEFjunto a los equipos madrileños, castellano manchegos, extremeños, canarios o castellano y leoneses como el Numancia o la Gimnástica Segoviana, que ahora mismo optan al ascenso, vía playoffs, a Primera RFEF. Mejores equipos, más interés, más aficionados. Es una ecuación sencilla. Lo saben todos y lo saben en el Real Ávila. «Con lo que tenemos en Tercera nos da, pero en Segunda RFEFno». Por ello ya trabajan en diferentes 'planes' si finalmente se produce el ansiado y deseado ascenso. No va a haber campo nuevo. Lo que hay es lo que habrá y sobre lo que se tiene hay que trabajar.

Desde el pasado mes de febrero el club encarnado trabaja en este asunto. Según ha podido saber Diario de Ávila ya se ha celebrado–febrero– una reunión con la parte técnica y política del Ayuntamiento para comenzar a plantear la situación. «Quizás entonces era un poco precipitado y pronto, pero queríamos saber qué podíamos hacer en caso de ascenso a Segunda RFEF» explica Pablo Domínguez, Director de Operaciones del Real Ávila. Lo primero de todo, prudencia. Se quiere esperar a tener el ascenso 'encaminado' para empredender cualquier actuación, especialmente si la solución escogida pasa por el 'plan A'.

La primera opción pasa por realizar un estudio de cargas sobre la grada descubierta y que actualmente está cerrada por seguridad. Se realizaría un estudio de cargas para conocer el peso –aficionados– que realmente admite la grada, a partir del cual se llevarían a cabo las actuaciones y obras necesarias para adecuarla en todos los sentidos, empezando por la seguridad. Se entiende que realizar una adecuación de la actual grada estaría permitido por la Confederación Hidrográfica del Duero al no modificarse los volúmenes y no desarrollarse nuevas estructuras.Hay que recordar que en todo el espacio del Adolfo Suárez –como ocurre con el complejo deportivo del Sancti Spíritu– al ser zona de flujo preferente y zona inundable no pueden construirse nuevos volúmenes. Cualquier proyecto de nuevo estadio no puede hacerse en los actuales terrenos. «Entendemos que con diferentes obras se puede aumentar considerablemente el aforo». Inclusive se ha barajado la posibilidad de recuperar las 'antiguas' escaleras que existían en la zona frontal del palco y que se retiraron cuando se derribó toda la zona del velódromo de la grada principal. Al retirarse dichas escaleras se modificó el aforo de la grada cubierta por tema de evacuación y seguridad.

El 'plan B' sería la colocación de nuevas gradas supletorias en el campo. «Es una idea que también está ahí pero puede resultar costoso como plan fijo».Es una alternativa que se vislumbra, especialmente, para la Copa del Rey.Porque como campeón, el equipo encarnado jugará el torneo del KO.

Junto al tema de la grada y el aforo, está el problema de la iluminación. Porque la 'famosa' torreta de luz sigue en el suelo y aunque para ello hay tiempo, «para los partidos de la Copa del Rey hay un delegado federativo que acude y estudia el estadio, ve lo que se puede hacer para jugar los partidos, cosas a cambiar, cosas que añadir. Si se cumple se juega, si no se cumple, no se juega» señalan desde el Real Ávila, que no han tenido problemas para la disputa de los partidos en Tercera pese a no disponer de luz suficiente pero asumen que sí lo tendrían en el caso de la Copa del Rey.